L'oeuvre d'art en honneur aux Stastny inaugurée le 8 août

Les frères Peter, Anton et Marian seront tous trois à Québec pour l’occasion et un hommage leur sera rendu sur la glace du Centre Vidéotron avant le match du Pro-Am Gagné-Bergeron.

Intitulée Toucher la cible, l’œuvre représentant les trois Slovaques des Nordiques en joueurs de hockey sur table est la deuxième de cinq oeuvres destinées à la place Jean-Béliveau. Briser la glace, une anamorphose de Jean Béliveau, a été dévoilée cet été et l'on sait déjà que la troisième oeuvre rendra hommage au légendaire attaquant des Bulldogs de Québec Joe Malone.

Marchand et Danault au Pro-Am... et peut-être Kucherov

Quant au match du Pro-Am, plusieurs habitués ont déjà confirmé leur présence à Simon Gagné et Patrice Bergeron. Vincent Lecavalier, Brad Marchand, Marc-Édouard Vlasic, Philip Danault, Yanni Gourde, Samuel Girard et David Savard fouleront notamment la glace du Centre Vidéotron, tout comme les gardiens de but Jonathan Bernier et Louis Domingue.

L'organisation tente également d'amener Paul Stastny, fils de Peter né à Québec, et plusieurs autres gros noms de la Ligue nationale de hockey. Vincent Lecavalier a parlé à Nikita Kucherov et Steven Stamkos. Ils sont sur la liste. Claude Giroux, avec qui Simon a joué à Philadelphie, l'est aussi , a expliqué le responsable du comité organisateur du Pro-Am, Alain Rioux.

Dans le cas des deux attaquants vedettes du Lightning, qui pourraient connaitre de longues séries éliminatoires, il faudra probablement attendre au début de l'été pour avoir une réponse, a-t-il expliqué.

Dave Morissette, Benoit Groulx, Joël Bouchard et Philippe Boucher agiront pour leur part comme entraîneurs durant le Pro-Am.

Les profits de l'événement, dont les billets seront mis en vente le 29 mars au coût de 25$, sont versés à différents organismes de charité.

L'édition 2018 du Pro-Am, la première présentée au Centre Vidéotron, avait permis d'amasser un montant de 428 000 $. Alain Rioux estime qu'il est réaliste de viser 500 000 $ cette année.