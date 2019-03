Il y a 40 ans survenait la pire catastrophe aérienne de Québec

Il est environ 18 h 45, le 29 mars 1979, lorsque le vol 255 de Québecair quitte le tarmac de l’aéroport Jean-Lesage à destination de Montréal-Dorval. L’appareil, un Fairchild F-27, transporte 21 passagers et 3 membres d’équipage.

Au moment du décollage, un bris mécanique provoque une explosion dans le moteur droit de l’avion. Le commandant André Bessette, un ex-pilote des Forces armées canadiennes, fait demi-tour et avise la tour de contrôle qu’il va tenter d’effectuer un atterrissage d’urgence.

Mais les dégâts provoqués par l’explosion réduisent considérablement sa marge de manœuvre.

Harold Morin, un ancien pilote du Service aérien gouvernemental qui a pris part à l’enquête du coroner Delâge, explique qu'une pale de l’hélice a sectionné une « grosse couette de fils », notamment ceux contrôlant le train d’atterrissage, lequel est demeuré sorti.

Il ajoute qu'un couvert de moteur est « venu s'accoter » sur l'une des roues, augmentant considérablement la résistance qu'exerce l'air sur l'appareil.

« C’est comme si deux portes de maison étaient restées accrochées au train d’atterrissage », raconte en entrevue à Radio-Canada celui qui a effectué quelque 7000 heures de vol aux commandes de F-27.

L’autre couvert, à l’extérieur, était semi-levé dans les airs, ce qui faisait une drague, une résistance terrible pour un avion sans moteur. Harold Morin, ancien pilote et instructeur du Service aérien gouvernemental

« On est complètement désorganisés »

À bord du vol 255, un mélange de panique et de résignation s’empare des passagers. Dans une entrevue accordée à Radio-Canada en 2004, Johanne de Montigny, l’une des sept personnes ayant survécu à l’écrasement, décrivait la scène ainsi :

« On voyage entre la détresse et puis l'espérance, entre l'horreur et puis le calme, entre l'obéissance et puis l'envie de prendre la porte de sortie. Vous savez, on est complètement désorganisés, déstabilisés. Pour certains, paralysés. »

L’avion de Québecair s’est écrasé dans un champ, près de l’aéroport Jean-Lesage. Photo : Radio-Canada

Privé d’un moteur et freiné par la résistance provoquée par le couvert de moteur, le pilote ne parvient pas à redresser l’appareil pour éviter les obstacles se trouvant sur sa route.

« Il continuait toujours à perdre de la vitesse. Il a essayé de rester très près de l’aéroport, parce qu’il savait que c’est des champs partout, relate Harold Morin. En plus, il neigeait ce soir-là. Le plafond était assez haut, mais il neigeait assez pour nuire un petit peu, dans les circonstances, et dans son dernier virage, l’avion a décroché. »

« Brisé en mille miettes »

Le Fairchild F-27 s’écrase dans un champ situé au sud de l’aéroport, près du juvénat des Frères du Sacré-Cœur. L’écrasement est suivi d’une importante explosion. Un incendie éclate dans ce qui reste de l’appareil.

« L’avion […] a perdu de l’altitude et s’est soudainement écrasé comme une brique d’une hauteur de 200 pieds, selon des témoins. Il a piqué du nez pour finalement tomber à la renverse et se briser en mille miettes », rapporte le quotidien Le Soleil dans son édition du lendemain.

Pompiers, policiers, ambulanciers et secouristes accourent rapidement sur les lieux de l’écrasement, tout comme des centaines de curieux.

La tragédie s’est retrouvée en Une des principaux journaux québécois, dont « Le Devoir ». Photo : Gracieuseté de BAnQ et « Le Devoir »

Malgré l’accès difficile au site de l’écrasement, les blessés sont évacués en une trentaine de minutes et transportés dans différents hôpitaux de Québec.

Le bilan de l’écrasement est lourd : les 3 membres d’équipage – le pilote, le copilote et l’hôtesse de l’air – et 14 passagers ont péri. Plusieurs des 7 survivants se trouvent dans un état critique.

Le commissaire-enquêteur sur la sécurité et le bien-être des usagers du transport par autobus, Robert Jodoin, qui a déposé son très attendu rapport quelques heures plus tôt à l’Assemblée nationale, fait partie des victimes.

Rumeurs

Les rumeurs voulant que des membres du cabinet de René Lévesque se trouvaient à bord du vol 255 se mettent rapidement à circuler. Le bureau du premier ministre y met fin en soirée en annonçant qu’aucun député ne figure sur la liste des passagers.

Le ministre des Affaires municipales, Guy Tardif, avait pris un billet sur le vol, mais il a annulé sa réservation.

Arrivé plus tôt à l’aéroport Jean-Lesage, le député libéral de Saint-Laurent, Claude Forget, qui avait prévu prendre le vol de Québecair, embarque finalement dans un appareil d’Air Canada.

Un Fairchild F-27 de Québecair Photo : Alain Demonty - Al-airlines.be

Enquête

L’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada révélera la présence d’une fissure dans l’arbre principal de l'appareil qui aurait pu être détectée si l’engin avait fait l’objet d’une inspection plus minutieuse.

Avec ses 17 morts, l’écrasement du vol 255 de Québecair est l’accident d’avion le plus grave qu'ait connu la capitale.

À l’échelle du Québec, la tragédie aérienne la plus meurtrière est l’écrasement, le 29 novembre 1963, d’un DC-8F des Lignes aériennes Trans-Canada à Sainte-Thérèse-de-Blainville, dans lequel 118 personnes avaient trouvé la mort.

Avec la collaboration de Catherine Lachaussée