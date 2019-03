Peu de risques d'inondation cette année, disent les villes de Gatineau et d'Ottawa

Les risques d'inondation sont réduits par la fonte lente de la neige et le peu de précipitations prévues dans les prochains jours, selon la Ville de Gatineau. Les niveaux d'eau seraient donc stables et dans la moyenne.

Oui, on est prêts, on fait ce qu'il faut pour se préparer, mais avec les indicateurs qu'on a, les risques sont très faibles qu'il se passe quelque chose de difficile, notamment [pour ce qui est] des inondations , a affirmé le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, devant les médias réunis au Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU).

Ce n'est pas parce que le portrait est positif qu'il ne peut pas changer dans les semaines qui viennent. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Cinq stations hydrométriques sont installées sur la rivière des Outaouais et la rivière Gatineau, a expliqué la directrice du Bureau de la sécurité civile, Sonia Béland.

On peut suivre l'évolution des niveaux d'eau en temps réel pour chacune des stations. On peut même comparer les niveaux d'eau avec les années antérieures. Sonia Béland, directrice du Bureau de la sécurité civile de la Ville de Gatineau

Le CCMU, établi en 2015, sera mis à contribution si jamais les choses changent. C'est autour de cette table que les principaux dirigeants des services internes et certains partenaires externes se réunissent pour tout coordonner , a souligné André Turgeon, coordonnateur du CCMU.

Il a notamment mentionné la présence au CCMU et sur le terrain, 24 heures sur 24, durant une catastrophe, de représentants des travaux publics, de la police, des pompiers et des ambulanciers paramédicaux. Des employés des services informatiques, des communications et de l'environnement sont également présents.

C'est là également qu'est gérée la collaboration avec la Croix-Rouge, Hydro-Québec, la Société de transport de l'Outaouais, les divers ministères provinciaux et fédéraux, de même que le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Quelques mesures mises en place par la Ville de Gatineau de façon préventive : Les niveaux d'eau et les prévisions météorologiques sont surveillés de près en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique.

La Ville possède 26 000 sacs remplis de sable et 200 000 sacs vides en stock.

Tous les équipements, véhicules et bateaux ont été vérifiés et sont prêts en cas de besoin.

La disponibilité des centres d'aide aux sinistrés et des centres d'hébergement est confirmée.

Les services municipaux travaillent sur un plan de gestion des bénévoles.

On s'active à Ottawa

Du côté ontarien, on a aussi tiré des leçons des inondations historiques du printemps 2017. À Ottawa, la Ville a mis sur pied un groupe de travail sur les crues printanières, qui regroupe six services, dont la santé publique et le Service des incendies. Ottawa tiendra une séance d'information à ce sujet le 4 avril.

C'est très important que les résidents sachent comment se protéger. L'autre affaire, c'est que, nous, on est prêts avec toutes nos opérations qui peuvent aider les résidents, comme le sable et les sacs de sable , a jugé Pierre Poirier, gestionnaire de la direction de la sécurité et des mesures d'urgence à la Ville d'Ottawa.

Guy Desjardins, maire de Clarence-Rockland Photo : Radio-Canada

De son côté, la Municipalité de Clarence-Rockland, à l'est d'Ottawa, s'est dotée de nouvel équipement d'urgence.

Après l'inondation [de 2017], j'avais vu le bateau qu'on avait pour nos pompiers, c'était une chaloupe d'aluminium [...] Alors, on a changé de bateau, on a un vrai bateau de secours. On va être capables d'être plus efficaces. Et on a 400 000 sacs de sable en réserve, comme c'est là. La dernière fois, on n'en avait pas, on courrait pour en trouver , a affirmé le maire Guy Desjardins.

Avec les informations de Gilles Taillon