La C.-B. va de l'avant avec la fin des cotisations mensuelles d'assurance maladie

Les Britanno-Colombiens devront cependant s'assurer de payer leurs cotisations jusqu'à cette date, même si la loi est adoptée, dit la province.

La Commission des services médicaux sera chargée de collecter les primes impayées des cycles de facturations réclamées avant janvier 2020.

Les résidents devront également continuer de suivre les procédures habituelles d'inscription comme fournir une preuve d'identité ou indiquer un changement d'adresse.

Économies

Selon le ministre de la Santé, Adrien Dix, la suppression de ces cotisations mensuelles rendra le quotidien des Britanno-Colombiens financièrement « plus abordable ». Les particuliers pourront économiser jusqu'à 900 $ par an et les familles jusqu'à 1 800 $ par an une fois cette mesure en place.

Après des années d'augmentation des primes du régime d'assurance-santé, notre gouvernement est fier de concrétiser sa promesse de mettre fin à cette taxe régressive. Adrian Dix, ministre de la Santé

La ministre des Finances, Carole James, reconnaît que ce projet de loi était « attendu depuis longtemps ».

La Colombie-Britannique est la seule juridiction canadienne à encore exiger une prime mensuelle de soins de santé.