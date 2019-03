Le crucifix reste à l'hôtel de ville de Québec, pour l'instant

Régis Labeaume estime que le crucifix est un objet qui appartient au patrimoine. Il est contre l'idée d'effacer tous les signes religieux au nom de laïcité.

« Idéalement, il n'y soit pas, parce qu'on est une société laïque, mais ça me permet de faire un peu de résistance sur la banalisation du passé. Je n'aime pas ça quand on banalise le passé et croyez-moi, je suis laïc, je ne suis pas un pratiquant nécessairement », a déclaré le maire.