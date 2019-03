Match crucial pour la saison des Remparts ce soir

Après avoir remporté les deux premiers affrontements de la série à Halifax, les Remparts se sont inclinés par la marque de 3-1 mardi devant leurs partisans.

L'entraîneur Patrick Roy et les joueurs estiment tout de même avoir offert une bonne performance dans la défaite.

Ils espèrent en faire autant ce soir, avec un résultat toutefois différent.

« Si on veut en gagner une grosse à la maison, à soir, ça pourrait être bon moment pour ça », a signifié Patrick Roy.

« J'ai adoré la façon dont on a joué les trois matchs [depuis le début de la série], juste arriver ce soir et gagner un gros match à domicile. Point à la ligne », a ajouté le coloré homme de hockey.

L'attaquant Pierrick Dubé abonde dans le même sens.

« Malgré la défaite, on a quand même bien performé.On a eu beaucoup de chances de marquer. On a bien travaillé. Oui, il y a des modifications à faire, mais il faut garder la même base et travailler encore plus fort ».

Le cinquième match de la série sera présenté samedi, à Québec.