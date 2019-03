Projet de loi sur la laïcité : le Parti libéral veut trouver des assouplissements

Le Parti libéral du Québec n'appuiera pas le projet de loi sur la laïcité de l'État déposé jeudi à l'Assemblée nationale par le gouvernement de François Legault. Affirmant vouloir trouver le juste équilibre entre les droits et libertés et l'identité québécoise, le parti dit qu'il fera tout ce qui est possible pour travailler avec la Coalition avenir Québec à des assouplissements du texte.

« On va faire notre travail de parlementaire. La posture, c’est d’avoir une discussion civilisée avec beaucoup de hauteur, et travailler article par article. […] Nous, on va surtout porter la voix des citoyens, des citoyennes, qui aspirent à travailler dans la société, à apporter leur expertise. Et qui vont voir leurs rêves brisés parce qu’ils ne veulent pas choisir entre la religion et exercer un métier », a indiqué la porte-parole de l’opposition officielle en matière de laïcité, Hélène David, en conférence de presse jeudi après-midi.

Bien qu’elle souligne que les libéraux considèrent le projet de loi comme une atteinte aux droits et libertés, Mme David ne l’a cependant pas unilatéralement condamné.

Les gens ont droit à toutes sortes d’opinions dans une société. […] Nous sommes tous des citoyens de la planète. On se pose tous les mêmes questions. Je suis désolée de vous dire qu’il n’y a pas une seule réponse là-dedans. Qu’est-ce que c’est que l’inclusion, la neutralité, la laïcité, personnelle et de l’État? Ce sont des questions infiniment complexes. Hélène David, porte-parole libérale en matière de laïcité

« Le projet de loi essaie de trouver un équilibre, mais pas comme nous on le voit. […] Pour moi, le vivre-ensemble, c’est vraiment d’aller vers la possibilité, pour les nouveaux arrivants ou pour les gens de toutes les religions, de le vivre ensemble, ce Québec qu’on aime. D’apprendre le français, car ça fait partie du vivre-ensemble, et d’oublier la question des signes religieux », dit-elle.

Mme David considère que ce sont les femmes portant le hijab qui seront les grandes perdantes du projet de loi, notamment dans le milieu de l’éducation. « Si ça avait été juste pour les cols romains et les kippas, on n’aurait pas eu l’idée de faire un projet de loi », souligne-t-elle.

La députée libérale s’inquiète également du déficit démocratique qui pourrait entacher le projet de loi s'il en venait à être adopté sous le bâillon. Le gouvernement Legault a en effet précisé qu’il souhaitait qu’il soit adopté d'ici la fin de la session parlementaire, le 15 juin, ce qui laisse peu de temps pour un débat constructif, selon elle.

