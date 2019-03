GONet, un système désuet qui cause des maux de tête dans le monde municipal ontarien

Pour envoyer et recevoir de l'information de façon sécurisée, les ministères ontariens utilisent depuis des décennies le réseau gouvernemental provincial GONet. Or, cette technologie désuète est à l'origine de bien des maux de tête dans le monde municipal.

Ce problème touche notamment les municipalités de palier supérieur, comme les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), qui sont responsables depuis 1997 de la gestion des bureaux des infractions provinciales.

Ce transfert de responsabilités par la province incluait l’utilisation du réseau GONet. Ce réseau permet, entre autres, aux policiers d'échanger des données avec les bureaux des infractions et d’immatriculation.

Le hic, c’est que GONet utilise un vieux système d'exploitation de type DOS (Disk Operating System) dont la création remonte au début des années 1980.

« Un écran noir avec de l’écriture verte »

C’est quelque chose qu’on ne voit plus aujourd’hui. […] C’est un écran noir avec de l’écriture verte comme on le voit dans les films. C’est quelque chose d’assez archaïque , raconte le gérant des systèmes informatiques des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Marc-André Drouin.

Ce dernier doit déployer une stratégie pour contrer cette désuétude technologique, alors que les CUPRComtés unis de Prescott et Russell , comme bien d’autres municipalités, font migrer leurs données vers des serveurs virtuels, c’est-à-dire des espaces de stockage en ligne.

On veut basculer en monde virtuel, mais [GONet] ne nous [permet] pas […] de le faire [à l’heure actuelle]. Les équipements n’existent plus. […] Pour nous, c’est difficile à supporter. On a de la difficulté à garder un inventaire ,ajoute M. Drouin.

Entre-temps, les employés qui utilisent ce système sur une base régulière doivent prendre leur mal en patience.

Pour aller chercher de l’information lorsque les gens nous appellent et que l’on doit faire des recherches, c’est un peu plus lent. On ne peut pas avoir plusieurs fenêtres d’ouvertes à la fois , raconte la trésorière des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Julie Ménard-Brault.

Et si le réseau GONet cessait soudainement de fonctionner? Dans un premier temps, le système serait incapable de traiter les constats d'infraction.

C’est […] utilisé à la grandeur de la province. Pas seulement par le bureau des infractions provinciales, mais par les différentes cours de l’Ontario. C’est […] majeur , indique Mme Ménard-Brault.

Le remplacement de GONet : un voeu pieux

Au fil des ans, la mise en œuvre d’une technologie plus récente a fait l’objet de nombreuses discussions entre les municipalités et la province.

Force est toutefois de constater que le remplacement du réseau GONet reste à l’état de vœu pieux. De son côté, la trésorière des CUPRComtés unis de Prescott et Russell n’en démord pas : la solution devra venir de la province.

C’est un changement majeur […] qui va demander un investissement majeur [une] chose dans laquelle les municipalités […] n’ont pas les moyens d’investir , conclut Mme Ménard-Brault.

Au moment d’écrire ces lignes, le ministère du Procureur général de l’Ontario, responsable de gérer les droits d’accès au réseau informatique, n’avait toujours pas répondu à nos questions.