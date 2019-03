Comment fonctionne la nouvelle formule de financement des écoles fransaskoises?

La nouvelle formule de financement des écoles fransaskoises rendra fixe et annuel le montant de 3,9 millions de dollars que reçoit le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) en vertu du critère Langue et culture. Cette somme ne constitue toutefois pas une augmentation du financement, puisque depuis quelques années, l'équivalent de ce montant est accordé par le gouvernement au CEF à la suite d'ordonnances de la Cour. Voici quelques explications pour y voir plus clair.

En 2011, 2012, 2013 et 2014, le Conseil scolaire fransaskois (CSF) s’est adressé aux tribunaux pour obtenir un meilleur financement de la part du gouvernement de la Saskatchewan. Le CEF demandait plus d’argent pour couvrir diverses dépenses souvent liées au caractère unique des écoles fransaskoises. Chaque poursuite s’appuyait sur l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit l'instruction dans la langue de la minorité.

Dans les quatre cas, les juges ont tranché et le gouvernement de la Saskatchewan a dû payer l’année même une certaine somme, déterminée par les juges. C’est ce qu’on appelle une injonction interlocutoire.

Dans les jugements, il est écrit que dans le cas où cette affaire ne serait pas réglée ou « que le CSF et le gouvernement n’en soient pas arrivés à une entente de financement avant le début [du prochain exercice financier], alors l’une ou l’autre des parties pourra demander à la Cour, moyennant un préavis de 14 jours, de réexaminer cette ordonnance, si la situation le justifie ». En d’autres mots, si aucune entente n’est conclue, le CEF est en droit de demander à la Cour que les paiements de chaque poursuite soient reconduits pour la prochaine année, et la suivante, et ainsi de suite.

C’est d’ailleurs ce qui a été fait chaque année depuis 2012 jusqu'à ce que la nouvelle formule soit établie cette année.

Injonction interlocutoire : elle peut être accordée lorsque celui qui la demande paraît y avoir droit et qu’elle est jugée nécessaire afin d’empêcher que ne lui soit causé un préjudice sérieux ou irréparable, ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace.

Source : gouvernement du Canada

À titre d'exemple, ces injonctions interlocutoires ont permis au CEF de recevoir, en ajustement de frais pour l’année 2018-2019, un peu plus de 4,3 millions de dollars.

Jusque là, tout est plutôt clair? On poursuit.

Le nouveau critère « Langue et culture » introduit cette année dans la nouvelle formule de financement du ministère de l’Éducation, a été créé spécifiquement pour le CEF. L’objectif :

Soutenir les obligations constitutionnelles uniques de l’article 23 de la Charte, dans le but de préparer l’élève du XXIe siècle à réussir dans les aspects scolaires, identitaires et culturels du développement Manuel de financement 2019-2020, ministère de l'Éducation de la Saskatcehwan

Autrement dit, ce nouveau critère reconnaît le triple mandat (scolaire, culturel et communautaire) des écoles du CEF. Ce qui veut donc dire que le CSF n’a pas à demander à la Cour de reconduire les montants des injonctions interlocutoires, puisque les deux parties ont signé une entente de principe.

Maintenant, si on se rappelle que le montant des injonctions totalisait 4,3 millions de dollars et que celui du nouveau critère langue et culture s’élève à 3,9 millions de dollars, où se trouvent les 400 000 $ manquants? C’est là qu’entrent en jeu les « facteurs francophones ».

La vraie augmentation du financement reçu par le CEF dans ce budget 2019-2020 s’élève à 1,2 million de dollars. Elle correspond à l’application de ces « facteurs francophones ».

Qu'est-ce que c'est que ces facteurs francophones? J’y arrive.

Il s’agit d’un chiffre par lequel est multiplié le financement d’un élément précis. Ce chiffre s’applique à plusieurs types de dépense concernant des besoins francophones plus dispendieux ou plus difficiles à combler.

Par exemple, c'est le cas du soutien aux élèves. Trouver un spécialiste francophone, soit un psychologue, un psychoéducateur, un orthophoniste, etc., est plus difficile que de trouver ces mêmes spécialistes anglophones, étant donné le milieu majoritaire dans lequel évoluent les écoles fransaskoises. Le ministère ajoute donc le facteur de multiplication 1,5 à la formule déterminant le montant accordé à chaque école pour les besoins de soutien intensif.

Autre ajout : auparavant, le CEF finançait lui-même le transport en autobus des élèves du secondaire. Maintenant, le ministère le fera, en plus d’appliquer un facteur de multiplication de 1,8 à la formule de calcul du financement du transport en milieu urbain (Prince Albert, Saskatoon et Regina).

D’autres facteurs francophones existent déjà depuis 2005, ce qui fait qu’au total, le CEF recevra 1,2 million de dollars de plus en 2019-2020, grâce à cette pondération.

Quant à savoir ce que fera le CEF avec ces sommes supplémentaires, une rencontre doit avoir lieu vendredi. Mais d’emblée, le directeur général aux affaires du CEF, Ronald Ajavon, affirme qu’en plus de financer ses maternelles et prématernelles, ces augmentations serviront à améliorer le volet culturel et le soutien aux élèves.

Voilà! Ce n’est pas plus compliqué que ça! Et si votre curiosité n’a pas été rassasiée, vous trouverez le Manuel de financement 2019-2020 du ministère de l’Éducation, en français, ici (Nouvelle fenêtre) . Il s’agit d’un document public.