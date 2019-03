Jonathan Girard de retour en cour

La défense a reçu l’évaluation psychiatrique de son client afin de déterminer s'il est criminellement responsable des faits qui lui sont reprochés.

L'avocat de Jonathan Girard n’a toutefois pas déposé le document devant le tribunal, ce qui empêche les médias de dévoiler son contenu.

Il nous manque encore de la preuve On ne sait pas par la suite quelles seront nos décisions. Est-ce qu’on va aller en enquête préliminaire? Est-ce qu’on va tenter de négocier? Il y a plusieurs choses qui restent à analyser donc, éventuellement, on va peut-être décider de s’en servir et de le déposer.

Julien Boulianne, avocat de Jonathan Girard