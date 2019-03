Rodrigue Savard, propriétaire de 10-04 Média, subit son procès

Le gestionnaire de la page 10-04 Média, Rodrigue Savard, est au palais de justice d'Amos ce jeudi. Il est accusé d'avoir harcelé le propriétaire de MédiAT, François Munger, et de l'avoir cerné ou surveillé dans le dessein de le forcer à s'abstenir de faire son travail.

Le procès de Rodrigue Savard a débuté avec deux témoignages, soit celui de l'agent Anthony Boulanger-Fournier et celui du plaignant dans l'histoire, François Munger.

Le policier a d'abord raconté le contexte de la rencontre entre l'accusé et le plaignant, sur les lieux d'une introduction par effraction d'un commerce d'Amos.

De son côté, François Munger a avoué avoir vécu la rencontre avec beaucoup de stress. Dans un enregistrement fait à l'insu de Rodrigue Savard présenté au tribunal, on entend Rodrigue Savard proférer des insultes à l'endroit de M. Munger.

On peut notamment entendre l'accusé inviter grossièrement le plaignant à quitter les lieux. Il reproche également au propriétaire de MédiAT de faire des coups salauds, d'être machiavélique et de ne pas pouvoir porter le titre de journaliste puisqu'il vend de la publicité en plus de produire les nouvelles pour son entreprise.

Dans son témoignage, M. Munger admet avoir été ébranlé par les propos agressifs de Rodrigue Savard. Selon ses propres termes, celui-ci l'aurait « engueulé comme du poisson pourri ».

Défense

L'avocat de l'accusé, Me Pascal Jolicoeur, a fait remarquer que cette pratique est contraire au code de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), une association dont François Munger affirme ne plus être membre.

Rodrigue Savard, de son côté, a été interpellé à deux reprises par le juge. La première fois, le magistrat lui a demandé de ne plus réagir aux questions de son avocat lors des contre-interrogatoires. La seconde fois, le juge Thierry Potvin lui a demandé de quitter la table des procureurs, puisqu'il intimidait le plaignant lors de son témoignage. M. Savard a rouspété qu'il avait hâte à ce procès depuis un an et demi, alors que le juge lui a rappelé qu'il ne lui avait pas demandé son avis.

Le procès se poursuit toute la journée au palais de justice d'Amos.