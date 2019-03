Rachel Notley promet de construire 70 nouvelles écoles et d’embaucher des enseignants

Si elle est réélue, la chef du NPD Rachel Notley promet d'embaucher 1000 nouveaux enseignants et membres de personnel de soutien dans les écoles, en plus de financer la construction de nouvelles écoles à travers la province.

Depuis qu’ils forment le gouvernement, les néo-démocrates ont investi dans la construction ou la modernisation de 244 écoles et ont embauché 4000 nouveaux enseignants et employés de soutien, souligne Mme Notley.

Elle aimerait continuer ce travail lors d'un prochain mandat.

« On veut répondre aux besoins de notre population grandissante en construisant ou modernisant 70 écoles de plus à travers la province, annonce la chef néo-démocrate. On garantit qu’on va construire des terrains de jeux pour chaque nouvelle école, en plus d’aider des quartiers plus matures à remplacer leurs terrains de jeux vieillissants. »

Rachel Notley veut aussi élargir les programmes de langue offerts aux élèves, pour ajouter un programme provincial d'enseignement en philippin, punjabi, cantonais et somalien.

La chef du NPD reproche au chef du Parti conservateur uni (PCU), Jason Kenney, de privilégier les baisses d’impôts aux grandes sociétés au lieu des investissements dans les écoles, alors que le nombre d’élèves continue d’augmenter. Elle s’attend à ce qu’il y ait 15 000 enfants de plus qui franchissent les portes des écoles dès l’an prochain.

Le PCU va maintenir le financement actuel des écoles

Lundi, Jason Kenney avait annoncé son plan en 14 points pour réformer l’éducation. Il envisage de geler le financement des écoles et affirme qu’il veut en construire davantage, sans donner de chiffres précis.

Il avait aussi indiqué qu’il souhaite faire un retour à la Loi sur l'éducation du gouvernement conservateur de 2014, qui offre moins de protection aux élèves qui souhaitent former une alliance gai-hétéro dans leurs écoles. Des centaines de personnes ont d’ailleurs manifesté leur opposition à cette proposition mercredi soir, devant l’assemblée législative de l’Alberta.