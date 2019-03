L'Opération banquise de Frédéric Dion bat son plein

L'aventurier Frédéric Dion et ses acolytes Jacob Racine et Daniel Barriault ont entrepris jeudi matin une expédition sur une banquise à la dérive qui doit les mener de Trois-Rivières à Québec d'ici vendredi soir.

Les trois hommes ont pris le départ du site de Maikan aventure, sur la rivière Saint-Maurice à Trois-Rivières. À bord d’une embarcation pneumatique chargée de leur matériel, ils ont rejoint le fleuve Saint-Laurent, où ils ont pu trouver une banquise qui correspondait à leurs critères.

Daniel Barriault, Frédéric Dion et Jacob Racine ont descendu la rivière Saint-Maurice pendant une trentaine de minutes avant de rejoindre le fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

Ça nous prend du luxe , a expliqué Frédéric Dion quelques minutes avant le départ. Idéalement de forme triangulaire, pour que la banquise résiste mieux aux vagues, 75 centimètres d’épaisseur, 6 mètres par 6 mètres de diamètre.

Les aventuriers ont trouvé un bloc de glace de choix dès leur arrivée à l’embouchure du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de l’île Saint-Quentin.

Les aventuriers ont apporté leur vélo sur la banquise. Photo : Radio-Canada

Quelques minutes après y avoir fait monter leur canot pneumatique, leur expédition a pris une tournure plus ludique quand l’un d’eux a enfourché un vélo et pédalé sur la banquise. Au menu de leurs 36 heures sur la banquise, les trois explorateurs prévoient d’ailleurs faire un feu de camp, envoyer quelques feux d’artifice et regarder un film.

Cette expédition, c’est une belle occasion de vivre une aventure en équipe , a résumé Frédéric Dion, connu notamment pour ses expéditions antérieures en Antarctique et au Yukon.

Les trois explorateurs comptent arriver à Québec vendredi en fin d’après-midi; ils sont attendus au quai des Cageux à 17 h.

Une pratique générale pour l’Amérique du Sud

L’Opération banquise va conduire les participants sur le fleuve de Trois-Rivières à Québec, après quoi ils regagneront Trois-Rivières à vélo.

Les participants à l'Opération banquise ont rempli de matériel leur bateau pneumatique. Ils apportent des réserves de nourriture, du matériel de camping et de survie, mais aussi, une planche de surf cert-volant et du matériel informatique. Photo : Radio-Canada

C’est la première fois que les trois hommes entreprennent une aventure du genre, mais ils ont déjà prévu une épopée d’encore plus grande envergure dans de toutes autres conditions météo.

C’est la prémisse à une autre aventure, un entraînement pour un périple de 50 jours en Amérique du Sud prévu pour novembre , a raconté Jacob Racine. Nous allons faire 2000 kilomètres de vélo et 500 kilomètres sur l’une des sources de l’Amazone, sur un radeau que nous allons construire avec ce que nous allons trouver sur place.

Frédéric Dion, Jacob Racine et Daniel Barriault se sont rencontrés pendant le tournage de l’émission de télévision Expédition extrême.

La Garde côtière n'appuie pas l'expédition

Quelques jours avant le lancement de l'expédition, la Garde côtière canadienne avait dit qu'elle n'appuyait pas la tenue de l'Opération banquise. Selon elle, la possibilité de conditions météorologiques difficiles, la températures de l'eau, la force du courant, la présence d'autres navires et les marées sont des facteurs de risques importants pour les participants.