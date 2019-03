Madame Francothon offre des trucs pour une campagne de financement réussie

Le Francothon de la Fondation fransaskoise permet de découvrir un tout nouveau personnage, celui de Madame Francothon. Cette dernière dévoile jeudi sa toute première capsule Trucs et astuces.

Madame Francothon, c’est en réalité Colette Pelchat qui siège sur le conseil d’administration de la Fondation fransaskoise. Son personnage encourage les responsables des fonds auxiliaires de la Fondation fransaskoise à organiser des activités afin d’atteindre l’objectif 2019 de 60 000 $.

J’ai vérifié, et jusqu’à maintenant, nous sommes rendus à 11 000 $ pour cette année. Alors on a encore de l’ouvrage , a-t-elle mentionné en entrevue à l’émission Point du jour. Madame Francothon a toutefois indiqué que les gens des communautés sont au rendez-vous et qu’il y aura de nombreuses activités de financement qui seront organisées au cours des prochaines semaines.

Douze fonds s’activent pour le Francothon de la Fondation fransaskoise

Un total de douze fonds auxiliaires ont confirmé qu’ils allaient participer à une activité de financement en 2019. D’ailleurs, ses activités ont déjà commencé notamment à Zenon Park qui a accueilli le lancement du Francothon à la fin du mois de février.

Liste des activités à venir Vendredi 29 mars au Relais de la Fédération des francophones de Saskatoon pour une soirée karaoké de 17 h à 19 h

Vendredi 29 mars à l’espace communautaire de la Société canadienne-française de Prince Albert de 17 h à 19 h

Jeudi 11 avril à l’Association fransaskoise de Zenon Park de 17 h à 19 h

Mercredi 24 avril au Carrefour horizon à Regina avec l’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan en après-midi

Jeudi 25 avril ou vendredi 26 avril à Gravelbourg; événement, date et heure sont à confirmer

Samedi 27 avril à Radio-Canada à Regina pour une activité de peinture suivie d’un spectacle, de 14 h à 18 h 30

Il pourrait également y avoir des centres d’appel lors de certaines activités afin de recueillir les dons des personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer.

Le Francothon de la Fondation fransaskoise se poursuit jusqu’au 27 avril.