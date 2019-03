Le maire de Toronto n'accepte pas que la province puisse construire un métro plus rapidement que la ville

Le maire de Toronto John Tory n'accepte pas l'affirmation de Doug Ford selon laquelle il peut construire de nouvelles lignes pour le transport en commun plus rapidement et à moindre coût que la ville.

Le gouvernement conservateur martèle que s'il paie pour l'expansion du métro, il veut en prendre les rênes.

Mercredi, les élus municipaux se sont entendus pour poursuivre le dialogue avec le gouvernement provincial sur le sujet. À l'émission Metro Morning de CBC jeudi, le maire Tory a réitéré que la ville doit continuer de participer à ces discussions pour entendre les arguments de la province et pour rappeler les priorités de la Ville de Toronto.

Lorsqu'on lui a demandé s'il croit que la province peut agrandir le réseau de transport en commun plus rapidement et à moindre coût que la ville, le maire a répondu qu’il n'acceptait pas cette affirmation. Mais j'accepte le fait que nous devons être assis à une table pour en discuter , a expliqué John Tory.

Pour moi, le but de cette table de travail, c'est d'examiner si le réseau peut [s’agrandir] plus rapidement. La province peut-elle investir plus d'argent ou le faire plus facilement que nous ? Je pense que ces choses méritent d'être discutées.