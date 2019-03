La pièce Ce qu'on attend de moi : on y va pour vivre l'expérience du théâtre

On y va pour l’expérience théâtrale

C’est une idée de Philippe Cyr et Gilles Poulin-Denis, de choisir un spectateur pour en faire le protagoniste de la pièce. Seule en scène, la personne répond à une série de questions, puis doit exécuter différents gestes.

L’action se déroule derrière un rideau, mais est captée par des caméras qui retransmettent la performance sur grand écran. Le travail des images est astucieux et soigné, tout comme la trame musicale créée en direct.

L’expérience est aussi risquée pour le cobaye que pour les créateurs, qui doivent chaque soir composer avec de nouvelles réponses. Comme spectateur, on ressent bien la fébrilité qui en découle.

On y va pour l’expérience humaine

Si la mécanique sort de l’ordinaire, l’intérêt de la pièce tient aussi aux propos qui en émergent. On demande par exemple à la personne choisie de décrire sa relation avec sa famille, de parler de ses convictions politiques, de ses croyances religieuses.

Forcément, on écoute les réponses, mais, immanquablement, on se demande ce qu’on aurait répondu à des questions comme : êtes-vous à 100 % satisfait de votre vie? Ou encore : si vous aviez un dernier appel à faire, qui contacteriez-vous et que diriez-vous? De là naît une réflexion sur l’expérience humaine et sur ce qui vaut la peine d’être vécu.

On y retourne...

Au cours de la représentation, les spectateurs se rendent compte qu’ils n’entendent qu’une partie des instructions données, ce qui soulève d'autres questions.

Par exemple, dans quelle mesure le cobaye est-il libre dans ses actions ou dans ses réponses, et dans quelle mesure les créateurs sont-ils manipulateurs? Que reste-t-il, soir après le soir, de l’expérience? Y a-t-il une essence humaine qui puisse être distillée et être retrouvée à chaque performance?

Pour en avoir le cœur net, il faudra y retourner!