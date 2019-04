Assurance automobile sans égard à la responsabilité : le choix d’un système hybride

Aujourd'hui, 1er avril, l'assurance automobile en Colombie-Britannique fait l'objet de plusieurs modifications. Et la principale, qui reprend des éléments d'un régime d'assurance sans égard à la responsabilité (le no fault) en imposant un plafond aux réclamations pour la souffrance et la douleur causées par des blessures dites « mineures », ne fait pas l'unanimité.