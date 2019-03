Une hausse de 100 % du coût des permis de stationnement à l'Université Memorial

À partir du 1er mai, le coût de certains permis de stationnement annuels montera jusqu’à 500 $. L’université indique que les tarifs actuels, qui coûtent de 36 $ à 250 $, ne sont pas assez élevés pour récupérer l’argent dépensé sur l’entretien des stationnements.

Elle constate qu’il n’y a pas assez d’espaces de stationnement pour répondre à la demande des étudiants et que les frais actuels n’encouragent pas les membres de la communauté universitaire à utiliser des moyens de transport alternatifs et plus respectueux de l'environnement .

Les tarifs ne changeront pas pour les membres du syndicat SCFP en raison d’une disposition de leur convention collective.

Bailey Howard, la directrice des affaires externes à l'Association étudiante de l'Université Memorial, atteste que la décision a été prise sans consultater suffisamment les étudiants.

Les étudiants ont été pris par surprise parce qu’ils n’ont pas été consultés avant que la décision soit annoncée , déclare-t-elle.

Dave Sorensen, le directeur des communications pour l’université, affirme pourtant que l’association étudiante était au courant de la possibilité d’une augmentation de frais depuis février.

Difficultés budgétaires

L’université annonce l’augmentation dans le contexte de difficultés budgétaires. Un gel des frais de scolarité pour les étudiants de la province demeure en place depuis 1999 et l’université a vu sa subvention annuelle du gouvernement provincial réduite de neuf ­millions de dollars l’année passée.

En 2016, le conseil des gouverneurs de l’université a décidé de ne plus construire de nouveaux espaces de stationnement avant qu’un système de recouvrement des coûts ou d'autres modes de transport en commun soit mis en place .

M. Sorensen explique que l’université paie environ 350 $ par année pour entretenir chaque espace de stationnement. Il signale que, même avec la nouvelle augmentation des tarifs, l’université ne pourra pas récupérer à peu près le tiers des dépenses associées à cet entretien.

Un non aux transports en commun

L’université rend publique sa décision de doubler les tarifs de stationnement quelques semaines après que ses étudiants ont voté contre une proposition qui leur aurait donné un laissez-passer universel d’autobus.

En échange de ce laissez-passer, tous les étudiants (même ceux qui habitent en banlieue ou qui n’utilisent pas les transports en commun) auraient dû payer 139 $ de plus par session d’automne et d’hiver, et 110 $ de plus les autres sessions.

La proposition a finalement été rejetée par 71 % des voix.

Il y a beaucoup de gens qui habitent très loin du campus , explique Kaitlyn Smith, de Conception Bay South. Payer un laissez-passer pour l’autobus n’avait aucun sens pour moi.

L’université utilise un système de loterie pour distribuer des permis de stationnement. La plupart des 3700 espaces de stationnement sont réservés au personnel de l’université, selon Dave Sorensen. Environ 240 étudiants reçoivent des permis de stationnement.

Pour ceux qui n’en détiennent pas, il faut utiliser des stationnements avec parcomètres, qui coûtent 10 $ par jour.