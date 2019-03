L’Alberta n'atteint pas les cibles d'attentes pour certaines chirurgies

Un nouveau rapport démontre que les Albertains doivent attendre plus longtemps qu’il y a deux ans pour des opérations de la cataracte et de remplacement d’articulation.

L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) a publié de nouvelles données révélant le pourcentage des Canadiens, selon la province, ayant pu recevoir leur chirurgie dans les délais recommandés.

Le rapport montre que davantage d’Albertains ont dû attendre plus longtemps, entre avril et septembre 2018, pour des opérations de remplacement de hanche ou de genou, par rapport à la même période l’année précédente.

Le temps d’attente n’a toutefois pas changé, et s’est même parfois amélioré pour les Albertains qui doivent subir une opération de réparation de la hanche ou des traitements de radiothérapie et d'autres techniques d'imagerie.

Temps d’attente améliorés pour l’imagerie médicale de 7,1 semaines à 6,1 semaines pour les tomodensitogramme

de 1,3 semaine à moins d’une semaine pour les tomodensitogramme urgents

urgents de 15,6 semaines à 13,7 semaines pour l’imagerie par résonance magnétique

de 4,3 semaines à 2,6 semaines pour les images urgences par résonance magnétique

Rachel Notley défend son programme de santé

La première ministre sortante Rachel Notley a défendu sa stratégie politique pour diminuer les temps d'attente, plus particulièrement pour les chirurgies cardiaques, les cancers et les opérations de la cataracte.

Mardi, elle a promis 90 millions de dollars supplémentaires par année pour que les Albertains aient accès plus rapidement à ces types d’opérations dans les trois prochaines années.

En campagne électorale, la candidate néo-démocrate a décoché quelques piques à l'encontre de son principal opposant, le conservateur Jason Kenney.

« On ne réduira pas les temps d'attente en adoptant un système de santé privatisé en suivant l'exemple américain, on ne réduira pas les temps d'attente en gelant le financement de l'assurance santé, et nous ne réduirons pas les temps d'attente en créant deux files d'attente, une pour les riches et la deuxième pour les autres, » a-t-elle déclaré.

Des données qui se recoupent

Les données de L'Institut canadien d'information sur la santé sont comparables à celles de Friends of Medicare, un organisme albertain de sensibilisation aux enjeux du système public Medicare.

« C’est assurément un problème quand on voit que les temps d’attente s’accroissent, car personne ne devrait attendre pour bénéficier de chirurgies essentielles qui amélioreront leur vie », fait valoir Sandra Azocar, directrice générale de Friends of Medicare.

« Pour nous, ça doit attirer l’attention sur le fait que nous avons besoin d’une meilleure planification et d’un système plus intégré qui améliorera les temps d’attente. »

Le Service de santé Alberta a publié une réponse au rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé.

« Des améliorations ont été apportées depuis septembre 2018 pour les services chirurgicaux du cancer, du coeur, de la cataracte et des opérations orthopédiques, ainsi que l’imagerie médicale », répond le Service de santé Alberta.

« Nous sommes confiants que nos efforts, en collaboration avec les médecins et chirurgiens, vont nous permettre de continuer à réduire les temps d’attente, à la fois pour le court terme et le long terme. »