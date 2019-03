La suite de Sex and the City aussi adaptée en série

Is There Still Sex in the City, le nouveau livre de l'autrice Candace Bushnell, à qui l'on doit le recueil de chroniques Sex and the City à l'origine de la série du même nom, sera adaptée en série télévisée.

Si Sex and the City, paru en 1996, suivait les aventures de trentenaires à New York, le roman Is There Still Sex in the City, dont la publication est attendue pour le 6 août prochain, se déroule aussi à New York, mais se penche sur la vie amoureuse, sexuelle et amicale des femmes de plus de 50 ans.

Is There Still Sex in the City? est le nouveau livre de l'auteure Candace Bushnell, qui a écrit Sex and the City. Photo : Grove Press

C’est Candace Bushnell elle-même qui écrira l’épisode pilote de l’adaptation de son livre en série télévisée. Pour le moment, on ne sait pas quand ni sur quelle chaîne de télévision sera diffusée cette série dont le titre reste inconnu.

Une vie bien remplie après 50 ans

« Il fut un temps où devenir quinquagénaire était synonyme de début de la retraite, a déclaré Candace Bushnell. On ne s’attendait pas à voir [les personnes en âge d’être à la retraite] faire de l’exercice, se lancer en affaires, déménager dans un autre État, avoir des relations sexuelles occasionnelles avec des inconnus, ou recommencer leur vie à zéro. Mais c’est exactement à quoi ressemble aujourd’hui la vie de nombreuses femmes de 50 et de 60 ans et je suis ravie de refléter la richesse et la complexité de leur réalité sur papier, et maintenant à l’écran. »