Sept films récompensés au FIFA

C’est un documentaire néerlandais, Etgar Keret : Based on a True Story, de Stephane Kaas qui a gagné le prix du jury. Etgar Keret est un écrivain et réalisateur israélien de 51 ans, dont la mère est une rescapée du ghetto de Varsovie. Son père est aussi un survivant de l'holocauste. Très populaire en Israël, ses œuvres sont traduites dans plus d'une quarantaine de pays.

Le jury a eu un coup de coeur pour la forme et le fond de ce documentaire. En s’inspirant du style incroyable de son sujet, le réalisateur a provoqué l’hilarité du jury, tout en offrant une réflexion profonde sur l’art de raconter des histoires. Dans un monde qui manque souvent de sens, cet auteur nous réconcilie avec l’absurdité de la vie et son art est comme une dose d’oxygène , écrit-on dans le communiqué.

La Chana, un film de Lucija Stojevic a remporté le grand prix « dans un cinéma sur l’art qui fait encore trop peu de place aux artistes femmes » a déclaré le jury. Ce documentaire nous amène dans la peau et dans l'esprit de La Chana, une danseuse de flamenco bohémien alors qu'elle retourne sur scène pour livrer une ultime performance après une pause de 30 ans.

Toujours pour les longs métrages, le prix de la meilleure œuvre canadienne a été remis au film Immaculate Memories : The Uncluttered Worlds of Christopher Pratt, de Kenneth Harvey.

Le prix du meilleur portrait a été attribué à Escher : Journey Into Infinity. Narrated by Stephen Fry, de Robin Lutz, tandis que le prix du meilleur essai est allé à Where Are You, João Gilberto?, de Georges Gachot.

Plusieurs courts métrages et œuvres interactives ont aussi été récompensés. Elsewhere, d’Adrian Figueroa a remporté le prix du court métrage.

Tous les longs métrages primés pourront être revus le dimanche 31 mars au Cinéma Cineplex Odéon Quartier latin. La programmation du FIFA a présenté plus de 200 œuvres en provenance de 40 pays. Le festival se termine le 31 mars.

Le jury des longs métrages était composé de la documentariste Manon Barbeau, Dominique Ferré de France 5, la journaliste Émilie Perreault et Jonathan Pouthier, du Centre Pompidou en France.