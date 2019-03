Le salaire minimum augmentera de 30 cents à l'automne

Les personnes travaillant au salaire minimum seront ainsi payées 11,65 $ par heure au lieu du salaire actuel de 11,35 $, soit une augmentation d’environ 2,5 %.



« Cette augmentation, basée sur l’indice des prix à la consommation de 2018, va aider notre économie à attirer de nouveaux investissements et de nouvelles personnes dans la population active », a déclaré le ministre de la Croissance, de l'Entreprise et du Commerce, Blaine Pedersen, dans un communiqué.



« Nous fournissons des augmentations prévisibles et durables du salaire minimum au Manitoba, ce qui permet d'atteindre un juste équilibre profitant à la fois aux employés et aux employeurs », a-t-il ajouté.



En 2018, le salaire minimum avait augmenté de 20 cents, passant de 11,15 $ à 11,35 $.