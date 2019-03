La danse contemporaine, plus populaire que jamais à Sherbrooke

La danse contemporaine est plus populaire que jamais à Sherbrooke. La preuve? À chaque semaine, le Centre culturel de l'université de Sherbrooke est plein à craquer grâce au concept des organisateurs qui proposent des spectacles de danse précédés de conférences et d'après-bulles, question de discuter de ce qu'ils viennent de voir.

Avec la collaboration d'Anik Moulin

Ce qui se passe à Sherbrooke est exceptionnel et phénoménal selon les amateurs mais aussi selon les organisteurs des spectacles, Sylvain Dodier et Anne-Sophie Laplante. Plus de 1 000 personnes réunies pour voir un show de danse contemporaine, c'est du jamais vu! , s'exclame Anne-Sophie Laplante. La troisième saison tire à sa fin, et c'est encore mission accomplie .

Le modèle de réussite, intitulé La danse en trois temps, est cité partout au Canada.

C'est l'une des plus belles réussites pour un développement disciplinaire comme celui-là. Je reçois beaucoup d'échos à l'échelle nationale, et nous sommes cités comme modèle. Il y a presque 1 000 personnes à chaque spectacle. C'est formidable! Anne-Sophie Laplante, responsable de la programmation danse au Centre culturel de l'université de Sherbrooke

Les gens qui font un arrêt au Centre culturel semblent réaliser la chance qu'ils ont de pouvoir assister à une soirée de cette envergure tout près de chez-eux.

On est tellement privilégiés à Sherbrooke d'avoir accès à des spectacles de cette qualité-là. Ailleurs dans le monde, les gens ne vivent même pas ce qu'on peut vivre ici Lucie, une spectatrice

Un vulgarisateur hors pair

La conférence avant le spectacle permet aux amateurs de mieux saisir ce qui va se passer sur scène. C'est le cas d'Édith Labrecque et de sa fille Amélie Vaillancourt, qui disent adorer la mise en contexte que fait Sylvain Dodier avant le spectacle, ce qui leur permet de l'apprécier encore plus .

Avant le spectacle, je fais une causerie interactive, non pas comme spécialiste de la danse mais comme fan de la danse contemporaine. Je parle des artistes, du spectacle. Après, il y a le show et l'après-bulles. Et le clou? On rencontre les artistes. Sylvain Dodier, animateur et consultant en développment de public

Le phénomène, qui ne s'adresse pas qu'aux initiés, permet à plusieurs de découvrir la danse contemporaine ou de la redécouvrir.

La soirée se termine de très belle façon selon plusieurs spectacteurs, qui profitent de l'après-bulles et des bouchées offertes pour discuter avec les artistes.

Et comment les organisateurs expliquent-ils ce succès phénoménal à Sherbrooke ? Un ingrédient-clé tout simple selon Sylvain Dodier et Anne Sophie Laplante: La sincérité de notre démarche !