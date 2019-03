En réponse à une protestataire qui a interrompu son discours en lui demandant ce que son gouvernement comptait faire pour résoudre la situation de Grassy Narrows, le premier ministre a dit : Merci de votre don ce soir! Je l’apprécie réellement .

La femme a été escortée vers l’extérieur de la salle par les services de sécurité.

Jeudi, à Halifax, Justin Trudeau a dit regretter ses propos.

Quand les gens expriment un désaccord ou se manifestent devant moi, j'essaie toujours d'être respectueux , je comprends que c'est une partie importante de notre démocratie. Hier soir, j'ai échoué, je n'ai pas été respectueux envers ces gens-la. Je m'en excuse. C'est un enjeu évidemment qui est préoccupant, je connais l'histoire de Grassy Narrows, mais je sais en particulier eux ça impliquait leur enfant et pour ça je suis vraiment désolé , a affirmé le premier ministre.

Empoisonnement au mercure

Le drame éclate dans les communautés de Grassy Narrows et de White Dog en juillet 1970, lorsqu'on découvre que la papetière Dryden Chemical avait déversé neuf tonnes de mercure dans la rivière Wabigoon-English, contaminant les poissons pêchés par les Autochtones. Dans les années 1970, un chercheur japonais se rend dans la communauté et confirme les effets du mercure sur la santé de la population. Une recherche publiée en 2016 a montré que des traces de mercure ont été trouvées chez plus 90 % de la population de Grassy Narrows.