Un traversier pour juin, répète le ministre des Transports

Le ministre demeure cependant vague concernant la suite des choses. Le Saaremaa a percuté un autre navire hier, lors d'essais en mer.

Selon nos informations, au terme de ces tests, la STQ devait acquérir le traversier.

Est-ce que cet accident risque de retarder son arrivée ou même annuler la transaction? François Bonnardel n'a pas voulu commenter l'incident puisque le bateau n'appartient pas encore à la STQ.

Questionné à savoir si, tel que promis, un navire sera en service en juin, le ministre a répondu que c'était toujours l'objectif, mais il a été moins catégorique que lors de son passage à Matane et à Baie-Comeau le 18 février dernier.

Assurément qu'on est au travail pour assurer un bateau de relève d'ici le 29 juin. François Bonnardel, ministre des Transports du Québec

Selon la police portuaire de Cuxhaven, les conditions de navigation étaient difficiles lorsque le Saaremaa a percuté un autre navire qui était à quai.

La marée était haute, il ventait et un nouvel équipage était aux commandes. Le Saaremaa était en déplacement pour changer de place au port. Il est inspecté maintenant par une équipe d'enquêteurs fédéraux du gouvernement allemand.

Les dommages seront évalués et cette équipe déterminera l'état de navigabilité du Saaremaa.

La STQ garde le cap

Le navire Sareema Photo : Gracieuseté

À la Société des traversiers du Québec, on indique que l'accident d'hier ne change pas les intentions d'acheter un navire sans pour autant identifier lequel est dans la mire. Le porte-parole Alexandre Lavoie affirme que la transaction est encore imminente.

Non, le processus d’achat n’est pas sur la glace, nous sommes toujours dans le dernier droit de la négociation pour un navire et nous [avons bon espoir] de pouvoir annoncer bientôt notre plan de relève pour la saison estivale. Alexandre Lavoie, porte-parole, Société des traversiers du Québec