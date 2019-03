Une famille échappe à son duplex en flammes grâce à une voisine

La femme vivait dans le duplex où le feu s’est déclaré. Elle a réussi à s’enfuir avec ses enfants et s’est rendu compte que la famille qui habitait l’autre moitié du duplex n’était pas sortie, alors que les flammes s’étaient répandues à l’avant de la maison.

Elle a réussi à entrer et à réveiller les parents et les deux enfants, l’un âgé de 6 mois et l’autre de 5 ans.

Elle a été courageuse; elle a pris des risques et si elle ne l’avait pas fait, nous aurions une tout autre discussion aujourd’hui. Ça m’étonnerait qu’ils aient réussi à sortir , a affirmé le chef des pompiers, Jamie Juteau.

Les flammes ont progressé rapidement. Photo : Donna Clouston

Une fois réveillés, les membres de la deuxième famille n’étaient pas au bout de leurs peines. Ils ont couru vers un balcon à l’arrière de la maison, mais ce faisant, ils étaient pris au piège, par les flammes, d’une part, et par la hauteur du balcon, de l’autre.

Les parents nous ont lancé les enfants, raconte M. Juteau. J’en ai attrapé un et je l’ai transporté à l’ambulance. Je suis ensuite allé chercher l’autre qui était dans son siège d’auto.

D’autres premiers répondants ont ensuite aidé les parents à descendre.

Les sinistrés ont été examinés sur place, mais ils n’avaient subi aucune blessure. L’ambulance a été renvoyée.

Le duplex est une perte totale.

Le feu a pris naissance dans une voiture, une Hyundai Elantra 2018, stationnée à l'avant du duplex. Photo : CBC/Paul Palmeter

La Croix-Rouge canadienne fournira un logement temporaire, de la nourriture, des vêtements et des articles essentiels aux sinistrés.

Le service d’incendie de Windsor enquête sur la cause de l’incendie.