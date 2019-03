Le meurtre d'une résidente de Southdale suscite la consternation

« C'est un peu inhabituel de rentrer à la maison et de trouver la rue bloquée. C'est aussi un peu étrange de partir à 6 h du matin et de voir la police toujours présente », affirme Richard Middleton.

Le porte-parole du service de police de Winnipeg, Rob Carver, dit que les policiers ont été appelés vers 10 h 45, mardi, à une résidence de la rue Rockcliffe, près de la Monnaie royale.

Ils ont trouvé une femme gravement blessée et dans un état critique. Elle est décédée peu de temps après avoir été transportée à l’hôpital.

La victime habitait à quelques maisons de la famille Middleton.

« Elle était très gentille avec moi. C’était une femme très agréable, raconte Richard Middleton. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais c'est un choc pour tout le quartier. »

Des choses comme celle-ci ne se produisent pas ici. Richard Middleton, résident du quartier Southdale

Selon lui, il s’agit d’un quartier très sécuritaire habité par des personnes plus âgées.

Les voisins ont confirmé que la femme et son fils habitaient la maison depuis un certain temps et que c'était une famille monoparentale.

Selon Richard Middleton, le quartier Southdale est très sécuritaire. Photo : Radio-Canada

Selon Rob Carver, les policiers ont parlé avec quelqu’un dans la maison où s’est produit le crime, mais aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment.

Avare de détails, Rob Carver a seulement indiqué que la victime avait « entre 45 et 65 ans » : « Je dispose d’informations très limitées que je peux dévoiler à ce stade de l’enquête. Je ne suis pas en mesure de vous dire s’il y avait ou non une arme dans cette affaire et je ne sais pas si les enquêteurs ont pu le déterminer. »

La police n'a toujours pas révélé l'identité de la victime.