Un couple découvre un des trônes de la série Game of Thrones en Colombie-Britannique

La compagnie HBO, responsable de la production de la série Game of Thrones, a caché six trônes autour du monde dans le cadre d'une campagne publicitaire. Un couple de Tumbler Ridge, à près de cinq heures de route au nord de Prince George, est le dernier gagnant en date du concours visant à promouvoir la dernière saison de l'émission .

Kevin et Bridgit Sharman sont membres de la Tumbler Ridge UNESCO Geopark Society, un regroupement qui cherche à attirer davantage de touristes dans cette municipalité.

Lors d’une des dernières sorties des Britanno-Colombiens en ski de fond, ils ont reçu un appel téléphonique d’une journaliste.

La journaliste leur a posé certaines questions sur le profil géographique de la région. Elle était au courant du concours organisé par HBO et voulait confirmer des rumeurs d'internautes qui semblaient croire que la réplique se trouvait dans le secteur de Tumbler Ridge.

Dans des vidéos sur le site Internet de la série fantaisiste, HBO a partagé des indices cryptiques pour indiquer l’emplacement des six trônes cachés.

« Les gens ont commencé à deviner qu’un des trônes devait se trouver dans le coin de Tumbler Ridge », explique Kevin Sharman.

Après avoir discuté avec la journaliste, Kevin Sharman a tout de suite reconnu l’endroit, soit Babcok Creek.

« Mon épouse et moi-même on s'est précipité là, et alors qu'on conduisait, on a reconnu le trône planté près du ruisseau! », s’est-il exclamé.

Un homme vêtu de cape en fourrure les a accueillis. Kevin et Bridgit Sharman lui ont expliqué qu’ils étaient là pour s’asseoir dans le trône.

« L’homme nous a salués d’un hochement de la tête, comme si c’était la bonne réponse, se rappelle M. Sharman. Je pense qu’il y a une sorte de protocole à suivre dans ce concours. »

Les amateurs de la série fantaisiste ont déjà trouvé des trônes à Puzzlewood, en Angleterre, à Björklinden en Suède, à Castillo en Espagne et à Beberibe au Brésil. Les indices pour trouver le dernier trône seront dévoilés plus tard cette semaine.

La dernière et 8e saison de Game of Thrones débute le 14 avril.