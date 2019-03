Écrasement d'avion aux Îles-de-la-Madeleine en 2016 : poursuite contre l’assureur du pilote

Le conjoint et le fils de Martine Lapierre, la sœur de Jean Lapierre, ainsi que la famille de son épouse Nicole Beaulieu, ont déposé vendredi dernier à Québec une poursuite contre la compagnie Starnet Insurance, qui assurait le pilote Pascal Gosselin au moment de l'accident.

Les 12 demandeurs tiennent le pilote entièrement responsable de cet écrasement et réclament un peu plus de 1,7 million de dollars à l'assureur.

(Archives) Carcasse de l'avion dont l'écrasement a fait sept victimes, aux Îles-de-la-Madeleine, le 29 mars 2016 Photo : Radio-Canada

Le pilote et le copilote avaient également péri dans l'accident qui a fait sept victimes, soit le chroniqueur politique Jean Lapierre, sa conjointe Nicole Beaulieu, sa sœur Martine Lapierre, ses frères Marc et Louis, ainsi que le pilote Pascal Gosselin et le copilote Fabrice Labourel.

Dans la requête déposée par l'avocat chargé de la poursuite, Étienne Giasson, on peut lire que les demandeurs ont proposé une autre solution pour éviter des procédures judiciaires, sans succès. Il est aussi mentionné que ce drame a eu un effet dévastateur sur les demandeurs, qui sont anéantis, ébranlés, endeuillés […] révoltés et frustrés à l’idée que le décès de leur proche aurait pu et dû être évité, n’eût été la négligence du commandant-pilote.

Le vendredi 29 mars, cela fera trois ans que Jean Lapierre, sa conjointe, sa sœur et ses deux frères, qui se rendaient aux funérailles de leur père, ont péri dans cet écrasement d'avion qui avait secoué les Îles-de-la-Madeleine et tout le Québec.

Avec les informations de Catherine Poisson