Cofondateur de Gestev, Patrice Drouin prend sa retraite

Depuis sa fondation en 1992, Gestev a connu une croissance importance. L'entreprise est entre autres derrière l'organisation de plus de 300 coupes du monde, 30 compétitions de vélo de montagne, 14 Red Bull Crashed Ice, le Jamboree, le Marathon de Québec et la gestion de la baie de Beauport.

Patrice Drouin est fier du chemin accompli et croit qu'il est maintenant temps de tourner la page.

« Je crois que j'étais rendu là dans ma carrière, puis après avoir livré tous ces événements récents avec un succès incroyable qu'on a connu avec la Coupe du monde de ski de fond sur les plaines, j'ai vraiment eu la preuve que l'entreprise peut livrer des événements grandioses avec le personnel qui y est actuellement », explique-t-il.

Alex Harvey Photo : Ski de fond Canada / ANDRE OLIVIER LYRA

Inspiré par Alex Harvey

Dans un message qu'il a adressé à ses employés, Patrice Drouin souligne que sa décision de prendre sa retraite a été notamment inspirée par un de ses amis, le fondeur Alex Harvey.

« Le grand Harvey a dû souvent prendre d’importantes décisions stratégiques durant sa carrière. [...]Une décision prise récemment par Alex fut celle de se retirer du monde de la compétition. [...] Cette dernière décision d'Alex, qui a été bien réfléchie, j'en suis convaincu, m'a fortement inspiré. Inspiré au point que j'ai également pris la décision de prendre ma retraite », peut-on lire dans la missive.

Une équipe aguerrie

Le président de Gestev a également remercié et rendu hommage à ses employés.

« Quand j'avais une idée de mettre un événement, par exemple le Crashed Ice dans la côte de la Montagne ou le ski de fond sur le mont Royal, j'étais motivé de le faire parce que je savais que j'avais une équipe capable de le livrer. Ça a toujours été la motivation de mon travail », affirme-t-il.

La maladie

Patrice Drouin a vécu une épreuve difficile quand on lui a diagnostiqué, l'été dernier, un cancer de la peau. Il est maintenant en rémission.

« La santé est revenue, tout est réglé. Ça donne des signaux quand on est éprouvé. L'été dernier, quand c'est arrivé, ça m'a ébranlé un peu, mais en même temps, ça m'a ouvert les yeux. Ça compte, mais ce n'est pas sur cette base-là que j'ai décidé de quitter Gestev. C'est un combiné de plusieurs situations », raconte l'homme d'affaires.

Dans le giron de Quebecor

Gestev a été vendue à Quebecor en 2013. Patrice Drouin affirme que l'intégration s'est bien déroulée et qu'elle va permettre à Gestev d'aller encore plus loin.

Il compte profiter de sa retraite notamment pour consacrer plus de temps à ses proches.

« J'ai des enfants que j'ai plus ou moins vu grandir. Je vais mettre plus de temps là. Continuer aussi professionnellement avec quelques mandats ici et là, mais principalement famille, santé, lever le pied un peu. Dans les dernières années, j'ai été parti à l'extérieur du pays pendant six mois chaque année », souligne-t-il.