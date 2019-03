« Je suis un homme queer, "racisé", non binaire »

Cyrille se présente comme un homme queer, "racisé", et non binaire . Dans la palette du genre humain, ce sont les nuances qui composent l’identité de Cyrille. Il l’exprime ainsi je m’amuse toujours à dire, à l’intérieur de moi, sur les questions du genre, du masculin et du féminin, c’est un peu le bordel en fait.

Moi, les lunettes avec lesquelles je regarde le monde font qu’il y a un spectre beaucoup plus large. […] Il y a le spectre de l’arc-en-ciel. Moi, c’est dans ce monde-là que je vis. Cyrille Figureau.

L'expression de genre

L’expression de genre est la manière dont une personne exprime ouvertement son genre. L'expérience de Cyrille Figureau nous ouvre à la nuance.

Ma façon d’entrer en relation avec le monde est une expression de genre masculine […] Les gens me perçoivent comme un homme , explique-t-il.

Mais cette perception des autres n’est pas obligatoirement la manière dont se vivent et se perçoivent les vécus à l’intérieur de soi. Cyrille explique qu’il peut avoir un vécu masculin, mais y’a des jours, c’est d’autres choses qui se positionnent.

Cyrille explique que la question du genre, du masculin et du féminin, [ce sont] avant tout des constructions sociales. De fait, dans une société qui se construit en genre masculin ou féminin, Cyrille sait que la différence vient percuter […] menacer l’identité de l’autre. En ce sens, les résistances à la différence sont à entendre pour créer les conditions nécessaires au dialogue.

Reconnaissance et dialogue pour vivre ensemble

Chez certains autochtones, la diversité est vécue différemment, avec la bispiritualité, notamment. Cette approche ouvre la conscience à d'autres graduations que le masculin et le féminin dans la détermination de l'identité.

C’est quelque chose qui est vu comme une addition, comme une diversité. Chacun à un rôle différent dans la société, qui permet une meilleure cohésion et un meilleur vivre ensemble Cyrille Figureau

Cyrille voit, entend parfois, les commentaires et les réactions vives ou haineuses. Cela lui rappelle que l’on voit encore les luttes qui sont à mener, là où des personnes vont chercher à nier l’expérience d’autres personnes .

Cyrille est aussi Français. Il mesure comment le Québec est une société ouverte à la diversité et à la différence. Mais être ouvert ne signifie pas qu’il n’y a plus de luttes à mener. Des luttes non pas dans l’opposition et la confrontation, mais pour que chacun puisse vivre son expérience singulière dans le respect des différences et l’acceptation de nos complémentarités .

Reconnaître à l’autre son identité différente de soi et sa capacité à porter une richesse pour la communauté, c’est là tout l’enjeu des dialogues interculturels.