Le skieur Érik Guay emballé par le Mont-Édouard

Mercredi, le jeune retraité a eu l’occasion de descendre les pentes de la montagne en matinée pour inspecter le parcours du super-G avant les compétitions.

En entrevue, il tient des propos très élogieux envers le centre de ski de L’Anse-Saint-Jean qu’il avait visité pour la première fois l’an dernier. L’endroit a toutes les qualités pour tenir ce type de compétitions selon lui.

C’est une très belle montagne. Les gens sont accueillants et ce sont des pistes idéales pour l’entraînement et pour la course.

Érik Guay, champion de ski retraité