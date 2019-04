Protection du caribou de la Gaspésie : quand la politique s'en mêle

Le 20 février, le ministère convoque la presse à Sainte-Anne-des-Monts. L'invitation ne peut pas être plus claire : Le MFFP souhaite rendre public le Plan de rétablissement de la population de caribous de la Gaspésie 2019-2029 et présenter le plan d'action ministériel pour cette même population .

Sur place, seul le plan d'action, un feuillet très général est présenté aux journalistes. La conférence de presse se déroule comme si de rien n'était mais pourtant, une joute politique de haut niveau vient tout juste de se dérouler.

La veille, les maires de Sainte-Anne-des-Monts et de Saint-Maxime-du-Mont-Louis ainsi que le préfet de la Haute-Gaspésie ont discuté avec le directeur régional du Ministère. Une rencontre pendant laquelle les élus locaux ont clairement exprimé leurs craintes sur certaines dispositions du nouveau plan, plus contraignantes pour l'industrie forestière.

C’est des choses que j’ai fait ralentir , affirmera plus tard, sur nos ondes, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

C'est lui qui a décidé, finalement, de ne pas présenter le plan de rétablissement tel que prévu par les fonctionnaires, le 20 février. Certains participants l'ont appris moins d'une heure avant la conférence de presse.

Selon nos informations, le prochain Plan de rétablissement du caribou qui repose sur le bureau du ministre Dufour, propose de limiter les coupes forestières autour de l'habitat essentiel de l'espèce, une zone qui, grosso modo, épouse les contours du parc de la Gaspésie.

Il pourrait être question d'une diminution des coupes de l'ordre d'environ 15 %, dans un rayon variant entre 10 et 30 kilomètres autour du parc. C'est du moins ce que proposent des recherches effectuées à l'Université du Québec à Rimouski. Il ne serait pas question d'interdire complètement les coupes.

L'objectif est double : limiter le dérangement, mais surtout, éviter de créer des zones propices à la prolifération des coyotes, de grands prédateurs pour le caribou.

Malgré les preuves scientifiques, le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, demeure catégorique : pour lui, pas question d'imposer des coûts supplémentaires pour les entreprises forestières.

Les industries devront aller faire leurs coupes plus loin, ce sont des coûts d'opération plus élevés, on a des emplois en jeu.

Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts