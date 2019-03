Cruauté animale : la OSPCA prête à enquêter pour trois mois de plus seulement

Le gouvernement ontarien voulait que la OSPCA continue à enquêter sur les cas de cruauté animale jusqu'à ce que sa nouvelle loi entre en vigueur en janvier 2020.

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux rétorque que son contrat viendra à échéance le 1er avril et qu'un prolongement de trois mois de son mandat est le plus qu'elle puisse offrir, exception faite des cas touchant les chevaux et le bétail qu'elle ne couvrira plus dès la semaine prochaine.

Notre organisme de bienfaisance n'a jamais fait appliquer la réglementation sur plus du tiers du territoire de la province faute de moyens, indique l'avocat de la OSPCA Brian Shiller. Conséquemment, les forces de l'ordre s'acquittaient de cette responsabilité et peuvent continuer à faire appliquer les lois sur la cruauté animale et sont les mieux outillées pour le faire.

La OSPCA affirme que le coût d'enquêter sur plus de 15 000 cas de cruauté animale chaque année dépasse la subvention annuelle de 5,75 millions de dollars que lui versait le gouvernement.