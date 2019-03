Mika Cyr aide les Wildcats à niveler la série contre Baie-Comeau

Il s’agit d’une victoire importante pour Moncton, après le revers crève-coeur de mardi en prolongation.

Cette victoire démontre le caractère de l’équipe , explique l’entraîneur-chef, John Torchetti. Je savais que les joueurs étaient déçus de la défaite de mardi.

La deuxième période ressemblait à une partie de ping-pong , lance le mentor des Wildcats. Nous avons bien joué en troisième période. Notre possession de rondelle était meilleure. D’ailleurs, le but en avantage numérique a donné beaucoup de confiance.

Son vis-à-vis, Martin Bernard, tenait à relativiser cette défaite.

C’est une série qui se joue pouce par pouce , souligne l’entraîneur du Drakkar, Martin Bernard. Présentement, ce sont les unités spéciales qui font la différence. Les Wildcats marquent des buts en avantage numérique et nous, on a de la misère à aller les chercher.

Gabriel Fortier, le capitaine du Drakkar, ajoute que les punitions nous ont coûté le match. On sait que ç’a allait être une série difficile. Ça n’ébranle pas notre confiance du tout.

Les Wildcats ont démontré plus d’ardeur en début de rencontre, en pourchassant la rondelle avec intensité.

Le jeu physique a prévalu tout au long de l’affrontement, au point où on sent une animosité forte entre les deux équipes.

Les esprits se sont échauffés durant la partie. L'antipathie entre les deux équipes est palpable, comme en fait foi cette altercation entre Sasha Roy, en blanc, et Aspirot, en rouge. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

C’était un match intense. Les deux équipes ont tout donné, mentionne Nathan Légaré, du Drakkar. C’est une partie de série. Sur la glace, c’est quasiment une guerre. Il faut juste jouer de la bonne manière et aller chercher des victoires.

L’attaquant a été nommé la première étoile du match. D’ailleurs, il a marqué ses deux buts en avantage numérique.

Pour l’entraîneur du Drakkar, Martin Bernard, il y a des moments physiques qui sont allés trop loin, comme une mise en échec de Jonathan Aspirot sur Ethan Crossman.

Francis Leclerc, des Wildcats, fait un arrêt pendant que Jonathan Aspirot (en rouge) et Ethan Crossman (en blanc) bataillent pour la rondelle. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Ethan Crossman a causé une frousse, en deuxième période, lorsqu'il a chuté contre la bande, dans une course pour la rondelle. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

On s’attend à ce que la ligue protège nos meilleurs joueurs. De nos joueurs ont eu des suspensions de sept parties pour des gestes similaires. Ce sont des choses qu’on ne veut pas voir dans le hockey.

Avec ce ressentiment partagé par les deux équipes, la partie de vendredi pourrait donner lieu à plusieurs étincelles. En plus, il y a un autre enjeu.

Vendredi, ce sera tout un affrontement. On ne veut pas retourner à Baie-Comeau et avoir à gagner deux parties là-bas. Il faut gagner vendredi. C’est la plus grosse partie de l’année.

Mika Cyr