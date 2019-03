Mirabel se souvient, 50 ans après les expropriations pour construire l’aéroport

Lorsque Jean Marchand, ministre fédéral des Transports du gouvernement de Pierre Trudeau, a annoncé que les Basses-Laurentides avaient été choisies pour le projet, d'un seul coup, 12 000 personnes ont appris en direct à la radio qu'elles étaient expropriées.

Françoise Monette-Drapeau, dont la propriété familiale se trouvait sur les 97 000 acres saisis par le gouvernement, était à Sainte-Scholastique – un secteur de Mirabel, mercredi, pour prendre part à la commémoration de cet événement.

Ce que ça a causé, c’est de la mortalité, des séparations, de l'alcoolisme, des chicanes de famille, un suicide… J'ai eu connaissance d'un suicide, mais il y en a peut-être eu d'autres. Françoise Monette-Drapeau, dont la famille a été expropriée

« Et puis, aujourd'hui, tu te dis : pour rien! », a déploré la femme, puisque l’aéroport de Mirabel n’a jamais connu l’essor qu’on lui prédisait.

Le choc pétrolier des années 1970, une estimation trop positive de la croissance du trafic aérien, l'accès difficile à Mirabel et la concurrence de l'aéroport de Toronto en sont venus à bout. Le 15 septembre 1997, un peu plus de 20 ans après l’inauguration de l’aéroport de Mirabel, les Aéroports de Montréal (ADM) ont finalement annoncé le transfert des vols internationaux réguliers vers Dorval.

« Maintenant, c’est ce sentiment qui s’ajoute que ça a été inutile, que le projet initial a échoué », a indiqué l’auteure Suzanne Laurin, dont la famille a également été expropriée à l’époque, en entrevue au 15-18.

Toute cette souffrance, toute cette bataille absurde et inutile, ça reste, ça forme une cicatrice. Suzanne Laurin, dont la famille a été expropriée

Un secteur devenu un pôle de l’aéronautique

Françoise Monette-Drapeau habite toujours sur la côte des Anges, au sud des pistes de l'aéroport. À quelques pas de chez elle, au milieu des terres agricoles, tout un quartier résidentiel est en train de pousser, avec ses pistes cyclables, son mobilier urbain, et sa circulation intense, matin et soir.

Mirabel, une municipalité formée par la fusion d'une quinzaine de villages, comptait 17 000 habitants à la fin des années 1960. Cinq décennies plus tard, la population a plus que triplé. Mille nouveaux logements sont construits chaque année.

« Malgré tout ce qu'on peut dire, et avec raison, tout ce qui a été fait en matière d'expropriation et qui a laissé beaucoup de tristesse dans les familles de souche, il reste que si on n'avait pas créé Mirabel, Mirabel ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui », explique le maire Jean Bouchard, qui ne tarit pas d'éloges quant au développement de sa ville.

L'ancienne aérogare a été démolie après le transfert des vols de passagers à Dorval, mais les pistes sont utilisées pour le fret. Déjà en 2014, 19 000 personnes travaillaient à Mirabel, dont plus de 5000 dans le secteur de la fabrication aéronautique.

« Sur le site de l'aéroport, vous retrouvez Airbus, bien évidemment, et Pratt & Whitney. Et, en dehors de la zone de l'aéroport, Mirabel s'est développée avec son parc industriel en bordure de l'autoroute 15, on est même en manque de terrains industriels », raconte le maire Bouchard.

Parallèlement, une grande partie de Mirabel est demeurée rurale. Près de 90 % de la municipalité se trouve en zone agricole, et près de la moitié des terres sont cultivées.

Pour en finir avec cette saga

Après deux vagues de rétrocessions au cours des années 80 et en 2006, le gouvernement doit toujours rétrocéder près de 850 acres de terres.

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, s’est rendue à Sainte-Scholastique mercredi où elle a affirmé que le gouvernement de Justin Trudeau travaillait au dossier.

« Présentement, on mène des consultations pour essayer finalement de trouver une résolution, parce que c'est le temps qu'on passe à un nouveau chapitre à Mirabel », a-t-elle fait savoir.

Avec les informations de Philippe-Antoine Saulnier et de Yasmine Khayat