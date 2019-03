LHJMQ : les Screaming Eagles égalisent la série contre les Islanders

Pour le Cap-Breton, Mitchell Balmas a obtenu un but et trois passes. Shawn Boudrias, Leon Gawanke, Derek Gentile et Mathias Laferrière ont tous récolté deux points.

Nikita Alexandrov et Jordan Maher ont été les deux seuls marqueurs des Islanders.

Les Screaming Eagles et les Islanders ont disputé une partie sous haute tension, surtout en fin de troisième période. Photo : Screaming Eagles Cap-Breton / MiKe Sullivan

Les esprits se sont échauffés en troisième période. Il y a eu de nombreuses punitions, particulièrement dans le cas de 11 joueurs qui en ont reçu dans les quatre dernières minutes.

Les deux équipes s’affrontent à nouveau vendredi à 19 h 30 au Centre Eastlink.