100 M$ de permis de pêche à vendre dans les 5 prochaines années

La propriété d’un permis de pêche au homard n’a pas toujours été synonyme de centaines de milliers, voire de millions de dollars.

À Big Bras-d’Or au Cap-Breton, Kevin Squires pratique la pêche au homard depuis 1976. Son père lui a légué son permis de pêche, comme le voulait la tradition. J’aurais pu acheter un permis à 1000 $ tout au plus , se rappelle celui qui a suivi de près les fluctuations de prix de son legs familial.

Kevin Squires pêche depuis 1976 à Big Bras-d'Or au Cap-Breton. Il compte vendre son permis de pêche dans les cinq prochaines années. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Pour moi, dans cinq ans, je vais penser à vendre , indique l’homme de 65 ans.

J’ai un actif et je dois décider ce que je vais en faire , explique M. Squires. Il évalue la valeur de son permis à plus de 600 000 $.

Les propriétaires de permis de pêche vieillissent et leurs enfants ne sont pas toujours intéressés à prendre la relève.

Les transactions financières vont se multiplier au cours de la prochaine décennie, anticipe Mathieu Noël, le directeur d’Opilio, une filiale de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

On évalue que dans les prochains cinq ans, il y a environ 15 % de la flotte qui devrait changer de mains, dit-il. On évalue [les ventes] à 100 millions de dollars d’entreprises de pêche côtière dans les prochains cinq ans.

Dans 10 ans, environ 40 % des propriétaires de permis de pêche affiliés à l’Union des pêcheurs des Maritimes devraient vendre leur permis de pêche.

C’est du jamais vu, la valeur des permis n’a jamais été aussi élevée et le nombre de retraites dans un court laps de temps n’a jamais été aussi élevé non plus , constate M. Noël.

Mathieu Noël, directeur d’Opilio, une filiale de l’Union des pêcheurs des Maritimes. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Un prix prohibitif pour la relève

Mais les pêcheurs comme Kevin Squires font face à des considérations différentes de leurs prédécesseurs. Aucun de mes enfants n’a mentionné son intérêt pour reprendre l’entreprise , explique le pêcheur, le prix du permis étant prohibitif.

Pour que la relève accède à la propriété d’un permis, les institutions financières ont adapté leur approche. Les jeunes qui veulent embarquer dans l’industrie, ce n’est pas toujours facile , reconnaît le vice-président régional du service aux entreprises pour Uni Coopération financière dans la Péninsule acadienne, Guy Godin.

Confrontés à la diminution de l’intérêt chez leurs enfants et l’exode des jeunes des régions côtières vers les villes, les propriétaires conviennent de modalités pour transmettre l’entreprise de pêche à un homme de pont.

Ça peut permettre d’avoir plus pour leur permis quand le vendeur participe au financement, explique M. Godin. Il peut y avoir 10 à 15 % de la valeur du prix de vente que le vendeur va absorber puis le pêcheur va lui rembourser ça sur les trois prochaines années et ça permet de faire une mise de fonds.

Guy Godin, vice-président régional du service aux entreprises pour Uni dans la Péninsule acadienne, à l'occasion de l'assemblé générale annuelle de l'Union des pêcheurs des Maritimes. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Les transferts de permis perdent peu à peu leur caractère familial, bien que les acheteurs doivent habiter la région et pratiquer la pêche depuis un certain nombre d’années.

Les pêcheurs passent de travailleur autonome à gestionnaire d’entreprise, c’est un virage, signale Mathieu Noël. On essaie de travailler avec ces gens-là qui vont prendre la relève justement pour les outiller à être des gestionnaires d’entreprise.

La valeur des permis de pêche n’augmentera pas éternellement, croient les deux gestionnaires. Leur valeur est rattachée taux de capture. La ressource est aujourd’hui en santé, mais la pêche au homard a connu un creux il y a moins d’une décennie.

Ces gens-là ont besoin de se préparer pour leur retraite pour que leurs entreprises soient vendables, croit Mathieu Noël. Ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre d’acheter une entreprise à un million.

Avec plusieurs centaines de permis mis aux enchères au cours de la prochaine décennie, la relève n’aura peut-être pas l’occasion de réunir une mise de fonds à temps.