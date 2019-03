Boussole électorale : le PCU se distingue des autres partis sur les questions identitaires

Combien d'efforts devrait-on faire pour accommoder les minorités religieuses en Alberta?

Près de la moitié des Albertains ne veulent ni plus ni moins de conciliation à l'égard des minorités religieuses. Lorsqu’on observe les résultats par parti, il y a une différence flagrante entre les positions du Parti conservateur Uni (PCU) et les autres. Ainsi, les partisans du PCU sont moins enclins à accommoder les minorités religieuses. Plus de 25 % d’entre eux veulent beaucoup moins d’efforts dans ce sens. Enfin, les résidents d’Edmonton se montrent légèrement plus ouverts que ceux de Calgary sur la question.

Les pratiques qui disent pouvoir convertir quelqu'un de gai à hétérosexuel devraient être bannies immédiatement. Pour ou contre?

68 personnes sur 100 interrogées ont exprimé leur consentement pour les bannir. Les femmes tiennent davantage à cette interdiction (78 contre 60) et il semblerait que plus les sondés sont jeunes, plus ils vont dans ce sens. En observant les résultats par parti politique, une différence majeure ressort. 45 % des partisans du PCU sont pour un bannissement immédiat alors que 86 % des sympathisants du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta (NPD) le sont.

Combien d'immigrants l'Alberta devrait-elle admettre?

38 Albertains sur 100 penchent pour « ni plus ni moins ». Plus les sondés ont un niveau d’études élevé, plus ils admettent l’idée d'accueillir « un peu plus » d’immigrants dans la province. Sur cette question, les supporteurs du PCU se différencient des autres. 27 % d’entre eux veulent « beaucoup moins » d'immigrants. Alors que du côté du NPD, ils sont 27 % à accepter l’idée de voir « un peu plus » de nouveaux arrivants.

Jusqu'à quel point les peuples autochtones devraient−ils avoir leur mot à dire sur l'exploitation des ressources naturelles en Alberta?

Sur cette problématique, les femmes veulent « un peu plus » de changement, en faveur d'un renforcement du poids des Autochtones, que les hommes (21 % contre 15 %). Les personnes entre 18 et 34 ans souhaitent également donner plus de poids aux Autochtones. Moins le niveau d’études est élevé, moins les sondés sont enclins à des changements sur ce point. Enfin, ce sont les sympathisants du PCU qui veulent donner « beaucoup moins » d’importance aux peuples autochtones lorsqu’il s’agit d’exploitation des ressources naturelles en Alberta. Ils sont 38 sur 100 à partager cette opinion.

Méthodologie :

Créée par une équipe de politologues et de statisticiens de Vox Pop Labs, la Boussole électorale est un outil de mobilisation civique. Les informations présentées reposent sur les réponses de 32 504 personnes ayant participé à la Boussole électorale du 20 mars 2019 au 22 mars 2019 et ayant répondu à une question ouverte, à savoir : « Quel est l'enjeu politique le plus important, selon vous? »

Par rapport aux sondages d’opinion, les utilisateurs de la Boussole électorale ne sont pas présélectionnés, et les données proviennent d’un échantillon non aléatoire de la population. Les données collectées sont pondérées de manière à les rapprocher de celles d’un échantillon représentatif de la population réelle albertaine, selon les données du recensement et d’autres estimations démographiques. Les facteurs de pondération sont l’âge, le niveau d’instruction, le sexe et le pays d'origine.

Avec les informations de Marie Chabot-Johnson