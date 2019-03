Tramway : une trentaine de personnalités pressent les gouvernements d'agir

Une trentaine de personnalités du monde des affaires de la région de Québec pressent les gouvernements fédéral et provincial de conclure une entente pour le financement du tramway.

« Selon nous, il est essentiel que la ville de Québec, comme Montréal, les deux grands pôles urbains québécois, se dote de réseaux de transports efficients, modernes et durables », écrivent-ils dans une lettre ouverte.

Parmi les signataires, on compte notamment la rectrice de l'Université Laval, Sophie D'Amours, Martine Péloquin, vice-présidente et directrice générale de la raffinerie Jean-Gaulin de Lévis d'Énergie Valéro et Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance.

Le financement du tramway, en une minute

Cette sortie publique fait suite à une prise de position, mercredi, par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ). L'organisme estime que le bras de fer entre les gouvernements fédéral et provincial pour le financement du tramway a assez duré.

Le gouvernement Legault a profité du dépôt de son premier budget, jeudi dernier, pour boucler sa part de financement pour la réalisation du tramway de Québec. Il est toutefois demeuré muet sur la façon dont il compte utiliser les fonds fédéraux disponibles pour compléter le montage financier du projet.