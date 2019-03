35 auteurs pour la 20e édition du Festival Frye

Le Festival Frye a dévoilé la programmation de sa 20e édition mercredi. Celle-ci aura lieu du 27 avril au 4 mai et accueillera 35 auteurs du Nouveau-Brunswick, du Canada et de l'étranger pour plus de 60 activités en français, en anglais, ou dans les deux langues.

Cette année, la Conférence Maillet-Frye sera prononcée par l’écrivaine montréalaise Heather O’Neill. La Soirée Frye mettra quant à elle en vedette Claudia Dey, Léonor de Récondo, Nicolas Dickner et Wayne Johnston, ainsi que les auteurs-compositeurs Joe Grass et Caroline Savoie.

Des entretiens animés par les meilleurs journalistes et professeurs de la province promettent des échanges enrichissants. Au menu, du côté francophone : De synthèse : quel devenir pour l’humain? avec Karoline Georges, Manifesto : le deuil du père avec Léonor de Récondo, La route du lilas avec Éric Dupont et Six degrés de liberté avec Nicolas Dickner.

Les festivaliers auront également la chance de faire Le tour du monde en romans avec l’auteure Élizabeth Turgeon (Québec) ou d’assister à un sympathique lunch littéraire au sujet des Récits d’adolescence, en compagnie de Fanie Demeule (Québec), Daniel Grenier (Québec) et Marc Séguin (Québec).

Un volet famille offrira aussi plus d’une dizaine d’activités, dont le FestiJeunesse, l’exposition de textes et de dessins Imagination à l’œuvre (maternelle à 4e année), le récital Écrivain·es en herbe (5e à 8e année) et le spectacle Les mots en scène (9e à 12e année).

La programmation complète du Festival Frye est disponible sur le site internet de l’événement.