Le miracle Poirier garde les Olympiques de Gatineau en vie face aux Voltigeurs

La grande vedette de la rencontre a été le gardien Rémi Poirier qui a fait face à un barrage de 49 tirs. Je commençais à avoir hâte que ça se termine à la fin , raconte le gardien avec un large sourire au visage.

Rémi Poirier, qui devait commencer les séries comme gardien numéro deux, avant d’apprendre que Creed Jones souffrait d’une mononucléose, a reçu en moyenne 44 tirs par match depuis le début des séries.

J’avais donné un mauvais but en première et je voulais me reprendre après. C’était mon travail de faire les gros arrêts au bon moment. Rémi Poirier, gardien des Olympiques de Gatineau

Les Olympiques ont pris les devants pour la première fois dans la série en début de 3e période sur un but de Charles-Antoine Roy, son 2e du match.

Les joueurs se sont alors mis en mode défensive pour protéger l’avance. « On a été capable de garder l’avance pour le reste du match. On a bien fait défensivement même si nous avons laissé beaucoup de tirs. On a limité les chances de marquer », mentionne l’entraîneur Éric Landry.

L'entraîneur des Olympiques de Gatineau, Éric Landry, donne ses instructions à ses joueurs pendant un match Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Giordano Finoro a complété la marque dans un filet désert avec un peu plus d’une minute à faire à la rencontre. Les joueurs des Olympiques ont alors commencé à célébrer.

On était tous contents et on sautait sur le banc. On savait qu’on avait de bonnes chances de gagner. C’est un des matchs plus émotifs auquel j’ai participé , a souligné Charles-Antoine Roy, qui a lui aussi salué le travail de son coéquipier Rémi Poirier.

J’ai compté deux buts, mais c’est grâce à Rémi qu’on a gagné, le crédit lui revient. Charles-Antoine Roy, attaquant

Les Olympiques se rendront à Drummondville jeudi en vue du 5e match de la série, vendredi soir.

Balayage des 67

Les 67 d’Ottawa n’ont pas voulu s’éterniser contre les Bulldogs à Hamilton. Ils ont balayé la série avec une victoire de 7-2, mercredi soir. L’équipe accède ainsi au 2e tour des séries dans la Ligue de l’Ontario pour la première fois depuis 2012.

Ottawa n’a pas perdu de temps alors que l’équipe a pris les devants seulement trois minutes après le début de la rencontre, grâce au but de Cameron Tolnai. C’était 4-0 après une période de jeu.

Pas moins d’une douzaine de joueurs des 67 ont obtenu au moins un point dans cette victoire.

L’équipe devra attendre le dénouement des autres séries avant de connaître leur prochain adversaire. En attendant, ils profiteront de quelques jours de congés.