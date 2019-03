Gregory Charles présente Vintage 69 à l'amphithéâtre Cogeco

Gregory Charles sera de passage le 21 septembre à Trois-Rivières. L'interprète présentera son spectacle Vintage 69 à l'amphithéâtre Cogeco et promet un retour sur Woodstock pour ce concert en plein air.

Nous autres, on voulait se trouver un endroit où faire une espèce de retour sur Woodstock. Alors moi, je suis venu quelques fois ici à l'amphithéâtre faire des spectacles à Trois-Rivières. Honnêtement, c'est écoeurant [sic] l'amphithéâtre de Trois-Rivières. Pour nous autres, c'est notre Woodstock , indique l'interprète.

L'année 1969 a été très prolifique musicalement parlant. Robert Charlebois lançait notamment son mythique album Québec Love et les Beatles dévoilaient Abbey Road et Yellow Submarine. Gregory Charles revisitera également Jean-Pierre Ferland, CCR, les Rolling Stones, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Tom Jones, Johnny Cash, Aretha Franklin, Janis Joplin, Joe Dassin et Led Zeppelin, pour ne nommer qu'eux.

Le musicien promet un spectacle de grande envergure complètement improvisé. Il sera accompagné de ses six musiciens, ainsi que des chanteuses Kim Richardson et Lulu Hugues. Le public trifluvien lui offrira d'ailleurs tout un défi.