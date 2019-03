BAPE : Sayona augmente ses projections à 2600 tonnes par jour

Sayona souhaitait prendre le temps d'analyser la situation à la suite de la décision du ministre de soumettre le projet au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, le BAPE.

La minière de lithium a révisé son projet et les projections de tonnage par jour ont été augmentées à 2600 tonnes, alors que le projet initial en prévoyait 1900.

La durée de vie de la mine a quant à elle été projetée à la baisse, soit 14 ans plutôt que 18 ans.

Ce choix permettra de respecter les principes du développement durable en sécurisant les investissements, avec toujours des impacts environnementaux mitigés et des retombées structurantes pour la communauté de La Motte. Côté emploi, on parle de 150 emplois durant la construction et 160 emplois durant l'exploitation de la mine , affirme le directeur du développement durable chez Sayona Québec, Serge Rouillier.

Les prochaines étapes

Sayona doit maintenant retourner à la table à dessin pour présenter un devis, puis une nouvelle étude d'impact environnemental au ministre Charette.

Une nouvelle étude de faisabilité devrait être produite au cours des prochaines semaines, mais la minière n'avait pas d'échéancier à produire pour le moment.

Pour la première fois depuis l'annonce de la tenue d'un BAPE, Sayona Québec s'est avouée déçue de la décision du ministre Charette.

Oui, c'était une surprise, oui c'était une déception, car on croyait vraiment qu'on respectait toutes les normes. Le ministre de l'Environnement en a décidé autrement et nous on se plie à sa décision. On a décidé de présenter un projet différent , indique Serge Rouillier.

Benoit Charette satisfait

Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, accueille positivement ce nouveau projet. J’accueille favorablement la décision de Sayona d’aller de l’avant avec un projet devant être assujetti au BAPE , a-t-il déclaré par courriel.