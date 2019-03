Tuées par un grizzly, Valérie Théorêt et sa fille n'ont rien pu faire pour se défendre 

La coroner Heather Jones affirme que les victimes n’ont pas pu se défendre de l’attaque et qu’un pulvérisateur de gaz poivré ou une carabine n’auraient pas pu éviter la tragédie.

La nouvelle de la mort de la jeune mère et de son bébé de 10 mois aux griffes d’un grizzly a fait la une des médias et des réseaux sociaux.

De dire que les victimes étaient au mauvais endroit au mauvais moment peut sembler banal, mais notre enquête démontre [...] qu'il s'agissait d'une tragédie malheureuse que rien n'aurait pu être fait pour l'éviter. Gordon Hitchcock, agent de conservation de la faune en chef

La famille profitait d’un séjour prolongé sur son territoire de piégeage près du lac Einarson.

Le conjoint de Valérie Théorêt et père de l’enfant, le trappeur Germund Roesholt, en était à vérifier ses trappes lorsque le drame s'est produit.

À son retour, le grizzly l'a attaqué, mais il a réussi à l'abattre de quatre coups de feu. Germund Roesholt a ensuite découvert les deux dépouilles et attendu les secours qui n’ont pu arriver que le lendemain.

L’agent de conservation en chef, Gordon Hitchcok, affirme que le campement était particulièrement propre, les gibiers entreposés dans un contenant hermétique dans un cabanon et la famille expérimentée en milieu sauvage.

La coroner du Yukon, Heather Jones, a affirmé en conférence de presse que cette enquête avait été particulièrement difficile. Elle a par ailleurs remercié la famille pour leur collaboration. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Respect envers la famille

La coroner Heather Jones a admis que cette affaire avait été difficile, mais que ce rapport visait aussi à reconnaître que Valérie Théorêt et Adèle étaient des personnes et non pas de simples statistiques.

J’ai passé beaucoup de temps avec la famille durant ce processus et plus récemment en prévision d’aujourd’hui. C’est un moment très difficile pour la famille et je les remercie de m’accepter dans ce processus de façon à faire ce travail qui doit être fait. Heather Jones, coroner du Yukon

Aucune déclaration de la famille n’a été fournie et les médias ont été avisés que ses membres souhaitaient demeurer à l’écart du public.

La nature exacte et les détails des blessures des victimes n’ont pas été divulgués sinon qu’elles sont mortes pratiquement sur le coup.

L'agent de conservation de la faune en chef, Gordon Hitchcock, s'adresse aux médias à la suite du dépôt du rapport de la coroner au sujet des morts de Valérie Théorêt et Adèle Roesholt. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Un ours affamé et en douleurs

Les résultats de la nécropsie de l’ours ont révélé que l’animal de 18 ans pesait 137 kg. Il était affamé et souffrait des épines du porc-épic qu’il avait consommé, une proie inhabituelle pour les ours.

« Le principal attrait pour un ours est la nourriture, explique Gordon Hitchcock. Partout au Yukon cette année nous avons connu un printemps tardif, ce qui peut avoir un impact sur les sources de nourriture naturelle des ours. Par ailleurs, nous avons connu un hiver doux ce qui peut contribuer à une activité prolongée des ours pour leur permettre de trouver de la nourriture et accumuler des graisses. »

La coroner recommande de l’éducation publique

Bien qu’il soit clair selon la coroner que les victimes n’ont rien pu faire pour se sortir de l’attaque de l’ours, elle recommande au territoire de « sensibiliser continuellement le public au fait que les rencontres avec des ours peuvent survenir n’importe où et en toute saison au Yukon. »

Les spécialistes et agents de conservation de la faune remarquent que les ours semblent demeurer éveillés plus longtemps dans l’année, en sortant de plus en plus tôt de leur tanière au printemps ou s’y rendant de plus en plus tard à l’automne.

La coroner suggère également de la formation et des ressources pour les chasseurs et les trappeurs et encourager l’échange entre ces derniers et les agents de conservation de la faune en vue d’améliorer la prudence.

Finalement, la coroner recommande d’insister sur le danger que représente un ours blessé ou en détresse.