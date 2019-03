L’inondation de 2009 est la quatrième inondation en importance de la rivière Rouge au Manitoba depuis 1826, selon la province, et la deuxième en importance depuis la construction du canal de dérivation de la rivière Rouge dans les années 60.

Ce printemps-là, quelque 2800 personnes sont évacuées et le nombre de maisons endommagées est estimé à 250 par la province.

L’autoroute 75, au niveau de Morris, reste fermée à la circulation pendant 37 jours, du 7 avril au 13 mai. Une section de la route 200 est également fermée pendant plusieurs semaines et de nombreuses maisons dans la région ne sont accessibles que par bateau pendant plus d’un mois.

L'autoroute 75, qui relie Winnipeg aux États-Unis, avait été fermée pendant plus d'un mois en 2009 dans le secteur de Morris. Photo : Radio-Canada

Le moment critique des inondations arrive le 16 avril : la rivière culmine alors à 6,9 m (22,5 pi) à Winnipeg. C’est seulement 60 cm de moins que lors de l'inondation de 1997, surnommée l’« inondation du siècle » à cause du volume d’eau déversée et qui avait forcé l’évacuation de 28 000 personnes à l’époque.

Le 16 avril 2009, la rivière avait atteint 6,9 m à la station de pompage de l'avenue James à Winnipeg, soit 0,6 m de moins que lors des inondations de 1997, selon la province. Photo : Radio-Canada

La province souligne toutefois que la situation aurait pu être pire : l'utilisation de ses infrastructures de régulation - le canal de dérivation de la rivière Rouge, le canal de dérivation Portage et le réservoir de Shellmouth - a permis de réduire de 3 mètres la hauteur de la pointe de crue à Winnipeg et d'empêcher des milliards de dollars de dégâts. Autrement, la crue aurait culminé à 9,9 m (32,5 pi) à la station de pompage de l'avenue James à Winnipeg.

Les inondations de 2009 ont un impact important sur les agriculteurs. Juste avant le pic de crue le 14 avril, le débordement de la rivière Rouge avait inondé une superficie de terres agricoles de 46 800 hectares, selon Statistique Canada.

Ces zones s’étendent d’Emerson à la limite Sud de la ville de Winnipeg. À cette date du 14 avril 2009, 124 fermiers, en grande majorité des cultivateurs de céréales et de plantes fourragères, sont touchés par la catastrophe.

Comment en est-on arrivés là?

Plusieurs facteurs ont mené aux événements météorologiques du printemps 2009.

Une forte tempête de pluie au début du mois de novembre 2008 a beaucoup contribué à l'inondation. Dans l’ensemble, les pluies ont été 43 % plus élevées que la moyenne cet automne-là, selon Environnement et Changement climatique Canada. Le sol fortement gelé à cause de l'hiver froid n'a pas pu absorber la majeure partie du ruissellement printanier.

Dans la partie américaine du bassin hydrographique, l'accumulation de neige est également supérieure à la moyenne.

Les inondations sont une réalité au Manitoba. La province recense plusieurs épisodes majeurs depuis 70 ans : 1950, 1997, 2009 et 2011. Photo : Radio-Canada

Des embâcles, qui s'étaient formés à Breezy Point et au niveau du chemin St. Peters, ont fait monter la rivière Rouge de 2,74 m (9 pi) en une nuit jusqu'à des niveaux records. Durant la dernière semaine de mars, d'importants embâcles entre Lockport et le Lower Fort Garry, au nord de Winnipeg, ont fait monter les niveaux dans ce secteur jusqu'à près de 0,3 m (1 po) de la pointe de crue de 1997.

L’inondation aura coûté près de 7,5 millions de dollars en dommages à Winnipeg, selon un porte-parole de la Ville. La province, elle, estime à 70 millions le coût total des dégâts à travers tout le Manitoba.