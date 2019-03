Une femme assassinée dans une maison du sud de Winnipeg

Les policiers sont intervenus dans une maison de la rue Rockcliffe, près de la Monnaie royale, après avoir reçu un appel d’urgence vers 10 h 45.

Une fois sur place, les agents ont trouvé une femme gravement blessée et dans un état critique, a indiqué le porte-parole de la police, Rob Carver.

Elle a été transportée à l’hôpital, mais est morte peu de temps après.

Selon Rob Carver, les policiers ont parlé avec quelqu’un à la maison où s’est produit l’incident et où la femme habitait, mais aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment.

Avare en détail, Rob Carver a seulement indiqué que la victime avait « entre 45 et 65 ans » : « Je dispose d’informations très limitées que je peux dévoiler à ce stade de l’enquête. Je ne suis pas en mesure de vous dire s’il y avait ou non une arme dans cette affaire et je ne sais pas si les enquêteurs ont pu le déterminer. »

La police devrait divulguer plus d’informations jeudi, dont le nom de la victime.

Signes de fatigue

Ce meurtre constitue le sixième homicide du mois de mars à Winnipeg et la charge de travail commence à peser sur les policiers municipaux, a ajouté Rob Carver.

Les enquêteurs font tout ce qu’ils peuvent chaque jour pour donner le meilleur d’eux-mêmes, mais ils commencent à montrer des signes de fatigue. Rob Carver, porte-parole, police de Winnipeg

Pour faire face à la charge de travail, plusieurs officiers sont rappelés pendant leurs vacances tandis que d’autres voient leurs vacances tout simplement annulées.

L’an dernier, le onzième homicide de l’année ne s’était pas produit avant le 24 mai.