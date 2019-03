Donald Trump a appelé mercredi la Russie à quitter le Venezuela, après un pic de tension lié à l'envoi par Moscou de militaires et de matériel à Caracas.

« La Russie doit partir », a lancé le président américain, en recevant dans le bureau ovale Fabiana Rosales, épouse du chef de file de l'opposition Juan Guaido et « première dame du Venezuela », selon la terminologie de la Maison-Blanche.

Le ton ne cesse de monter entre Washington, qui reconnaît Juan Guaido comme président par intérim du pays et réclame le départ de Nicolas Maduro, et Moscou, qui accuse les États-Unis d'essayer d'organiser un « coup d'État » dans ce pays aux immenses réserves pétrolières.

En début de semaine, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait dénoncé « l'intrusion persistante de personnel militaire russe pour soutenir le régime illégitime de Nicolas Maduro » et prévenu que les États-Unis ne resteraient pas les bras croisés si la Russie continuait « d'exacerber les tensions » au Venezuela.

Moscou revendique le droit de renforcer sa coopération avec le Venezuela « en accord avec la Constitution de ce pays et dans le cadre de la loi ». Deux avions russes transportant une centaine de militaires et 35 tonnes de matériel sont arrivés à Caracas, selon l'agence russe Sputnik.

Réagissant aux mises en garde de M. Trump, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova lui a conseillé de tenir sa promesse de retirer les troupes américaines de Syrie avant de donner des conseils à d'autres pays.

« Il a déclaré que les États-Unis se retireraient de Syrie, un mois est passé... Je pose la question : se sont-il retirés? a-t-elle déclaré, citée par l'agence Interfax. Avant de vouloir prendre en main le destin d'autres pays, je lui conseillerais de réaliser les promesses faites à la communauté internationale. »

Une « crise terrible »

L'opposant Juan Guaido s'est autoproclamé président par intérim du pays le 23 janvier. Deux mois plus tard, le Venezuela continue de faire face à la plus grave crise de son histoire, avec une économie au ralenti, une monnaie naufragée et des pénuries de tout.

Nicolas Maduro de son côté met en avant le soutien de la Russie et de la Chine, les principaux créanciers du pays, qui prennent systématiquement son parti dans les instances internationales comme au Conseil de sécurité des Nations unies.

Le vice-président Mike Pence a dénoncé une « provocation » de la Russie. « Les États-Unis appellent la Russie à cesser tout soutien au régime [du président Nicolas] Maduro », a-t-il martelé.

M. Pompeo a réaffirmé que les États-Unis n'avaient aucunement l'intention de négocier avec Nicolas Maduro. « Aucun élément n'accrédite l'idée que parler avec Maduro apporterait quoi que ce soit à ce stade », a-t-il déclaré devant le Congrès. « Il est temps qu'il parte. »

Le chef de la diplomatie américaine a par ailleurs semblé confirmer que des discussions étaient en cours pour trouver une terre d'exil pour M. Maduro. Interrogé sur les offres du Mexique et de la Norvège pour aider à sortir de l'impasse actuelle, il a répondu avoir été « personnellement » en contact avec les gouvernements de ces deux pays.

Lors de son entretien avec Donald Trump, l'épouse de Juan Guaido, Fabiana Rosales, a insisté sur la « crise terrible » dans laquelle est actuellement plongé son pays. « J'ai peur pour la vie de mon mari », a déclaré la journaliste de 26 ans, dénonçant la « terrible dictature » de Nicolas Maduro.

« Nous sommes avec vous à 100 % », lui a répondu le président américain.

Troisième jour de mégapanne

Le Venezuela restait paralysé mercredi, pour le troisième jour consécutif, par une nouvelle mégapanne d'électricité, suscitant colère et angoisse dans la population, tandis qu'aucun rétablissement rapide du courant ne semblait en vue.

Le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez, a annoncé qu'une nouvelle panne avait eu lieu mercredi matin, coupant le courant dans plusieurs quartiers de Caracas et dans d'autres régions du pays où il avait été partiellement rétabli.

« Nous allons continuer [...] le processus de répartition de la charge jusqu'à la reprise [du fonctionnement] des équipements endommagés par le terrorisme », a expliqué le ministre, sans donner de date pour un possible retour à la normale. Mardi, le président Nicolas Maduro a accusé des « terroristes » d'avoir été à l'origine de cette nouvelle panne majeure afin de « déstabiliser » son gouvernement.

Peu avant, le chef de file de l'opposition, Juan Guaido, a appelé ses partisans à de nouvelles manifestations samedi dans tout le pays pour protester contre les défaillances des services publics. « Il n'y a plus de lumière, nous ne pouvons pas rester sans rien faire », a déclaré le chef du Parlement, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays.

Les Vénézuéliens oscillaient entre rage et abattement face à cette nouvelle paralysie, la deuxième en trois semaines.

« La marchandise est en train de pourrir, il n'y a pas d'eau, les transports ne fonctionnent quasiment pas, il n'y a pas de moyens de communication, je ne sais pas comment va ma famille, l'insécurité grandit », fulmine Nestor Carreño, contraint de baisser le rideau de sa pizzeria dans un quartier cossu de Caracas.

Les systèmes de paiement électronique étaient également hors service.

Alors que ce pays aux réserves pétrolières les plus importantes de la planète se remettait à peine de la première gigantesque panne du 7 au 14 mars, il se retrouve à nouveau à l'arrêt.

Les écoles et les universités sont désertes, le métro fermé et les quelques bus qui circulent bondés, a constaté l'AFP, sur fond de prolongation jusqu'à mercredi soir par le gouvernement de la fermeture des établissements scolaires et des administrations.

« Tu sors et tu ne sais pas si tu vas pouvoir rentrer chez toi, si tu vas trouver à manger et, maintenant, la lumière et l'eau. Nous vivons le pire de ce qui peut se vivre au Venezuela », enrage Mildred Tejeras, 48 ans.

La coupure de courant géante touche 21 des 23 États du Venezuela, selon des utilisateurs des réseaux sociaux faisant état de leur situation. Le gouvernement, quant à lui, ne communique pas sur l'ampleur de la panne.