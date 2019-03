Grande Place de Rimouski : des propriétaires restent à convaincre

En nombre, on est moins nombreux que les propriétaires résidentiels. Mais en superficie de Place-Saint-Laurent, on représente 30%. Les gens qui font partie du groupe d'opposition sont les propriétaires commerciaux du rez-de-chaussée et du 2e étage , affirme le porte-parole du groupe d’opposants, Daniel Martin.

Si l’un ou l’autre des 97 propriétaires votait « non » d’ici vendredi, le projet sera abandonné.

Daniel Martin dit être bien conscient des conséquences d’un tel vote, mais assure avoir un nouveau projet à proposer.

Y'a des plans B. Y'a des promoteurs qui sont prêts à aller de l'avant dans des projets qui amèneraient vraiment la vocation touristique et commerciale du centre-ville. Daniel Martin, propriétaire commercial de Place Saint-Laurent

Projet particulier impossible

Le maire de Rimouski, Marc Parent, soutient toutefois que le genre de projet qui serait proposé par les opposants à celui du Groupe Sélection n’est pas possible.

Groupe Sélection ne peut passer cette propriété à un autre, parce qu'ils sont tenus, par une décision de la Cour, de finaliser le plan qui avait été soumis dans le cadre des deux tours. Donc il n'est pas possible pour M. Martin d'aller de l'avant avec un projet de remplacement , souligne-t-il.

Par ailleurs, les propriétaires récalcitrants seront tous rencontrés individuellement d’ici la fin de la semaine.

Mercredi, une rencontre s’est tenue avec les membres du conseil d’administration de l’Association des propriétaires riverains. Le maire de Rimouski, Marc Parent, soutient que le conseil d'administration a l'intention de recommander à ses membres d'accepter le projet et ses dernières modifications.