Plastiques G Plus investit plus de 1 M$ dans ses installations

L'entreprise rouynorandienne Plastiques G Plus poursuit sa croissance. Au cours des dernières années, Plastiques G Plus a effectué plusieurs agrandissements de sa bâtisse située dans le secteur d'Évain. Cette fois, l'entreprise investira un peu plus d'un million de dollars pour moderniser sa chaîne de production.

De ce montant, l'organisme gouvernemental Développement économique Canada fournira une contribution remboursable de 390 000 $.

Il s'agit de l'un des plus gros investissements dans l'histoire de l'entreprise. Pierre Trudel, vice-président de Plastiques G Plus

Avant, nous n'étions pas une entreprise manufacturière d'un produit à grand volume. Nous avions plusieurs petits produits que l'on faisait, donc on ne pouvait pas automatiser notre travail. Maintenant, avec l'un des produits que l'on offre, le conduit de ventilation peut être produit à la chaîne, donc on doit investir dans une chaîne de production manufacturière, plutôt que d'embaucher davantage de main-d'oeuvre , détaille le vice-président Pierre Trudel.

Il n'y a pas un manufacturier qui n'a pas sa chaîne de production. Nous avions déjà une chaîne semi-manuelle, donc c'est la partie dans laquelle on va investir , ajoute-t-il.

Pierre Trudel, vice-président de Plastique G Plus Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Réduire la redondance

Le travail manufacturier peut rapidement devenir redondant, admet Pierre Trudel. La machine va enlever cette partie déplaisante et ça va être plus valorisant aux yeux des employés.

D'après lui, l'installation d'une chaîne manufacturière permettra à la direction d'éviter de surtaxer le personnel, même si l'entreprise gonfle ses ventes.

Une croissance continue

Depuis sa création en 1995, Plastiques G Plus a vu son chiffre d'affaires croître substantiellement.

Les conduits de ventilation produits par Plastiques G Plus nécessitent maintenant une chaîne de montage automatisée. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Uniquement depuis 2014, le chiffre d'affaires de l'entreprise a doublé et le vice-président Pierre Trudel ne croit pas que cela va s'arrêter de sitôt.